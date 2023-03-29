ننشر أول صورة لموقع المفاعل الثالث لمحطة الضبعة النووية بعد الحصول على إذن بدء تنفيذه

أعلنت هيئة المحطات النووية عن تحقيق إنجاز جديد في تنفيذ مشروع مصر القومي محطة الضبعة النووية بعد نجاح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الحصول على إذن إنشاء الوحدة النووية الثالثة بالمحطة النووية في 29 مارس 2023، وهو الأمر الذي يتماشى مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

وأضافت الهيئة أنه تم صدور إذن إنشاء الوحدة النووية الثالثة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتأكد من تمام استيفاء وثائق ومستندات التراخيص المقدمة من هيئة المحطات النووية لكافة المتطلبات الرقابية وتحقيق أعلى معايير الأمان النووي.

كما تم التأكد من جاهزية هيئة المحطات النووية لبدء عملية الإنشاء للوحدة النووية الثالثة من خلال الزيارة التفتيشية الشاملة التي قام بها ممثلو هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في الفترة من 11-17 مارس 2023 بموقع الانشاءات بالضبعة.

يأتي هذا الإنجاز ليعزز دور مصر الريادي وانتقالها من مصاف الدول المخططة لإنشاء المحطات النووية للدول المنشئة لها بالفعل وبهذه الخطوة الهامة تصبح لدى الدولة المصرية ثلاث وحدات نووية قيد الانشاء من أصل أربع وحدات نووية.

وأعلن مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة في جلسته اليوم 29 مارس 2023 على منح اذن انشاء الوحدة الثالثة لمشروع الضبعة النووي .

وبموجب القانون رقم “7” لسنة 2010 بشأن تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “1326” لسنة 2011 وما تضمنته المادة 13 من إجراءات مراحل ترخيص المنشآت النووية، وتعديلات القانون الصادرة بالقرار رقم “211” لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية.

واتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الاجراءات اللازمة للتحقق من توافر اقصى درجات الامان للمشروع النووي بالضبعة وفق اعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:

-عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والاخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الاولى والثانية، عند اعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثالثة.

– قامت هيئة الرقابة بتقييم اوجه الاختلاف بين الوحدة الثالثة والوحدتين الاولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.

– ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثالثة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود اية مخاطر تهدد الانسان والبيئة والممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم (2) لعام 2023 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.