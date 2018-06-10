ننشر أول صورة للوجو المتحف المصري الكبير.. تصميم ألماني

أحمد عاشور ودعاء محمود: كشفت إدارة المتحف المصري الكبير عن اللوجو الجديد للمتحف خلال مؤتمر صحفي عالمي لدعوة الشركات العالمية للتأهيل لإدارة الخدمات في المتحف.حضر المؤتمر وزراء الاستثمار والأثار والسياحة، ومجموعة من سفراء الدول العربية والأجنبية.وكانت وزارتا الاستثمار والآثار قد أعلنتا عن

أحمد عاشور ودعاء محمود:



كشفت إدارة المتحف المصري الكبير عن اللوجو الجديد للمتحف خلال مؤتمر صحفي عالمي لدعوة الشركات العالمية للتأهيل لإدارة الخدمات في المتحف.

حضر المؤتمر وزراء الاستثمار والأثار والسياحة، ومجموعة من سفراء الدول العربية والأجنبية.

وكانت وزارتا الاستثمار والآثار قد أعلنتا عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدي مشروع المتحف المصري الكبير والتي تضمنت مساحات استثمارية شاسعة تشمل 28 محلا تجاريا بمساحات 124 – 570 مترا مربعا تحوي ممرا للتسوق وساحة للأكشاك لعرض الهدايا التذكارية والوجبات السريعة وبيع المشروبات .

وأضافت الوزارتان أنه تم بناء مطعمين يطلان علي الأهرامات ليستمتع زائرو المتحف برؤية الأهرامات وتاريخ مصر الفرعوني، فالمطعم الأول وهو الأهرامات تم تصميمه بمقاييس عالمية وبمساحة إجمالية تقدر بنحو 2590 مترا مربعا، أما مطعم حديقة المعبد فعلي مساحة 2300 متر مربع.

وأشارت إلي أنه في مواجهة سفح الأهرامات يوجد مركز للمؤتمرات يضم القاعة الرئيسية التي تسع ألف شخص، وقاعة سينما ثلاثية الأبعاد تسع 500 شخص وسطح المركز المكشوف مجهز بالخدمات لإقامة الحفلات والمناسبات الخاصة

وتابعت أنه في الجهة المقابلة للأهرامات يوجد الممشي السياحي المزود بعدد 6 أكشاك بمساحة 169 مترا مربعا، كما توجد ساحات للطعام بمساحات متنوعة تبلغ نحو 845 مترا مربعا ومزودة بنحو 31 كشكا، بالإضافة إلي 8 مطاعم متعددة الأغراض تتراوح مساحتها ما بين 172 و529 مترا مربعا .

ولفتت إلي أن هناك فندقا مميزا يشمل 30 غرفة ومطعما وناديا صحيا، موضحة أن المتحف يقدم خدمات للزائرين المكفوفين من خلال توفير مرشدين لوصف المتحف والأقسام الخاصة به، بالإضافة إلي تقديم خدمات لضعاف السمع مترجمة بلغات مختلفة مع لغة الإشارة، كما يتيح الفرصة أمام رواده للمس بعض المعروضات الترويجية الي جانب خدمة الواي فاي.

وقامت إحدى الشركات الألمانية بتصميم الشعار الجديد للمتحف الكبير واستغرق تنفيذه 6 شهور.