ننشر أنصبة شركات التأمين الأردنية من فاتورة التعويضات في 2019 ( جراف)

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

إرتفعت فاتورة التعويضات الخاصة بسوق التأمين الأردنية، لتصل إلي 473.8 مليون دينار، في نهاية 2019 ، مقابل 466.3 مليون دينار ، في العام السابق 2018 ، بزيادة تصل إلي 7.5 مليون دينار، بنسبة إرتفاع تصل الي 1.6%.

تعرف علي أكبر 5 شركات تأمين في التعويضات بالسوق الأردنية

ووفقًا للبيانات الصادرة من الإتحاد الأردني لشركات التأمين – حصلت المال علي نسخة كاملة منها- ضمت قائمة أكبر خمس شركات من حيث التعويضات، في سوق التأمين الأردنية، كلًا من “الشرق العربي للتأمين gig” ، و”التأمين الأردنية” ، بالإضافة الي “سوليدرتي- الأولي للتأمين” ، و”الشرق الأوسط” ، وأخيرًا “الأردنية الفرنسية”.

الشرق العربي تتصدر قائمة الخمس الكبار في التعويضات بسوق التأمين الأردنية

وبلغت فاتورة التعويضات بشركة الشرق العربي للتأمين gig ، 58.7 مليون دينار، في نهاية 2019 ، مقابل 69.2 مليون دينار، في العام السابق 2018 ، فيما بلغ نصيب شركة “التأمين الأردنية” من التعويضات في نهاية 2019 ، ما قيمته 39.5 مليون دينار، مقابل 48.4 مليون دينار في نهاية 2018.

سوليدرتي تتحمل 30.8 مليون دينار من فاتورة تعويضات سوق التأمين الأردنية في 2019

وبلغ نصيب شركة “سوليدرتي- الأولي للتأمين” من التعويضات في السوق الأردنية 30.8 مليون دينار، بنهاية 2019 ، مقابل 27 مليون دينار في العام السابق 2018 ، فيما بلغ نصيب شركة ” الشرق الأوسط” ، من تعويضات السوق الأردنية 30.2 مليون دينار، مقابل 25 مليون دينار، خلال عامي المقارنة، 2019 و2018 علي التوالي، فيما بلغ نصيب شركة الأردنية الفرنسية من التعويضات 27.2 مليون دينار، بنهاية 2019 ، مقابل 25.3 مليون دينار بنهاية العام السابق 2018.

ومن المعروف ، أن الإتحاد الأردني لشركات التأمين ، تم تأسيسه عام 1989 ، ويمتد تاريخه الى عام 1956 ، باعتباره وريث الجمعية الأردنية لشركات التأمين ، والإتحاد مؤسسة ذات طابع مهني من أكبر الكيانات المهنية في الأردن نظراً للدور الكبير والمتعدد الذي يقوم به ، ويضم في عضويته كافة شركات التأمين في الأردن ، البالغ عددها 24 شركة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويعمل وفق نظام رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته الصادر بإرادة ملكية سامية في يوليو 2008 والذي ألغى بموجبه نظام رقم (30) لسنة 1989 الذي صدر في يونيو1989.

الجراف التالي يوضح نصيب شركات التأمين الأردنية من فاتورة التعويضات في 2019 و2018 ، وفقًا للبيانات الصادرة من الإتحاد الأردني للتأمين.

الجراف التالي يوضح الأهمية النسبية لتعويضات شركات التأمين الأردنية من فاتورة التعويضات الكلية علي مستوي السوق في 2019 .

الجراف التالي يوضح الأهمية النسبية لتعويضات شركات التأمين الأردنية من فاتورة التعويضات الكلية علي مستوي السوق في 2018 .