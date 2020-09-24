ننشر أسماء مرشحي قائمة «دعم مصر» لخوض انتخابات مجلس النواب عن سوهاج



حصلت ” المال” علي أسماء مرشحي القائمة الوطنية “من أجل مصر” عن محافظة سوهاج لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل على نظام القائمة.

وفيما يلي أسماء المرشحين:



طارق رضوان

أحمد نشأت منصور

شعبان لطفي

أحمد جعفر

سامي سوس

محمود الضبع

اللواء الهامي البارودي

عبلة الهواري

رقية الهلالي

الفت المزلاوي

مي مازن

غادة الضبع

نانسي نعيم

وتشمل القائمة كافة الشرائح والتيارات والآراء بتمثيل مشرف تحت القبة، ولعل حرص الجميع على الخروج بهذه الصورة هو السبب الرئيسي في التأني من أجل الخروج بصورة مشرفة تعبر عن المصريين من خلال اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والقدرة على العطاء وأن يكونوا همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية.

وتضم القائمة الوطنية “من أجل مصر” 12 حزبا سياسيا، وتنسيقية شباب الأحزاب، من مختلف التيارات والانتماءات، كما يضم التحالف السياسى جميع الآراء.