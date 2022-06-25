ننشر أسماء المحال المشاركة في فعالية «الداخلية» احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)

أعلنت وزارة الداخلية عن اطلاق فعالية يوم 30/6/2022 ، في 426 محلًا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك ضمن المرحلة الـ22 من مبادرة “كلنا واحد”، والتي سبق إطلاقها وتستمر حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022، بالتنسيق مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة إحتفالاً بتلك المناسبة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنشر “المال” أسماء المحال التجارية والمطاعم والمولات، المشاركة في تلك الفعالية بالتخفيضات التي منحتها للجمهور:

ونسقت الوزارة مع 22 مولًا تجاريًا و16 شركة وكيان تجاري بإجمالي 426 محلًا، والقائمة على بيع الملابس، الأجهزة الكهربائية، مستلزمات المنازل، الإلكترونيات، للمشاركة في الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة أقل من مثيلاتها بالأسواق.

كما نسقت مع 52 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي 359 محلًا، لتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

وستشهد المراكز التجارية المشاركة في الفعالية العديد من المظاهر الإحتفالية للاعلان عن المبادرة، والمشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

هذا إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 1002 فرع على مستوى الجمهورية.

إضافة إلى 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، وإستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.