ننشر أسماء الفائزات في مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال 2023 (صور)

أعلنت جمعية أطفال السجينات -اليوم الخميس- أسماء الفائزات في مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال في نسختها الرابعة لعام 2023، تحت رعاية وزير التضامن الاجتماعي نيفين قباج.

الفائزات في مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال

وكرمت الجمعية خلال احتفالية أقامتها اليوم الخميس، الفائزات في المراكز الثلاث الأولي بعد إعلان أسمائهن، وجاءت كالتالي:

آمال أحمد حسين من محافظة الغربية مشروع أمريكان وومن.

أماني مصطفى حماد محافظة الغربية مشروع مانو لاين للمصنوعات.

رحاب تاج الدين من محافظة أسوان مشروع السجاد اليدوي.

كما أعلنت الجمعية عن باقي أسماء القائمة القصيرة من المتقدمات للمسابقة، وترشحن للفوز في مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال، وجاءت الأسماء كالتالي:

جهاد محمود من محافظة أسوان، هبة محمد عبد العزيز من محافظة الإسكندرية، عزة محمد من الأقصر، سوزان عبده من محافظة أسوان، هبة الله مصطفى من محافظة القاهرة، آية محمد الجابري، هبة أحمد حسن، من محافظة الإسكندرية.

احتفالية جمعية أطفال السجينات

وتضمنت الاحتفالية عرضًا لفيلم وثائقي عن المسابقة وتاريخها، وكذا فيلمًا عن الفائزات الثلاث ونبذة عن المشروعات المقدمة.

وعلى هامش الاحتفالية، أقام كورال جمعية أطفال السجينات عرضًا غنائيًا، أبرز مواهبهم، ووزعت عليهم الجمعية بعض الهدايا على الأطفال.

وكرمت الجمعية عدد من الشخصيات العامة والداعمين لمشروعاتها، والتقطت بعض الصور التذكارية مع الفائزات والمرشحات للقائمة القصيرة في المسابقة، وافتتحت الجمعية معرضًا المشغولات اليدوية من إنتاج عضوات الجمعية.

وكرمت الكاتبة نوال مصطفى مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أطفال السجينات، اليوم الخميس، الفنانة إلهام شاهين خلال حفل توزيع جوائر مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال، في نسخته الرابعة برعاية وزيرة التضامن الاجماعي الدكتورة نيفين القباج.

تكريم إلهام شاهين

وعبرت الفنانة إلهام شاهين عن تقديرها وسعادتها للتكريم، مشيدة بدور جمعية أطفال السجينات في دعم المرأة ودورها في قضية الغارمات.

وبدأت فعاليات حفل «مسابقة نوال مصطفى لريادة الأعمال 2023» في نسختها الرابعة، تحت عنوان: “منتجات للمرأة والطفل”، وحفل الإفطار السنوي، منذ قليل، برعاية وزيرة التضامن الاجماعي الدكتورة نيفين القباج، وبحضور الفنانة إلهام شاهين وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني، داخل فندق بيراميزا في الدقي.

وتقدم للمسابقة منذ فتح باب التقدم العديد من 121 متسابقة من مختلف محافظات مصر، وتتميز مشروعاتهن بالتفرد والإبداع، وتشمل (المنتجات الصديقة للبيئة، منتجات الحرف اليدوية، الغذاء الصديق للبيئة)، كما تقدم للمسابقة العديد من المشروعات العائلية والجماعية، ووصل للقائمة القصيرة عشر سيدات من محافظات (أسوان، الإسكندرية، الغربية، القاهرة، الأقصر).