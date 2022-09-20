ننشر أسماء التحالفات المؤهلة للمنافسة علي ميناء العاشر من رمضان الجاف

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانىء البرية والحافة، تأهيل 4 تحالفات لتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وتمويل ونقل الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ضمت قائمة التحالف: “MSC”والسويدى إلكتريك-CEVA Logistics-CMA CG وتحالف موانئ أبوظبى-أوراسكوم للإنشاءات، وتحالف Bollore-Meridiam.

ولفتت الوزارة إلى بدء طرح كراسة الشروط والمواصفات وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن هذا المشروع يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وتعظيم المشاركة بين القطاع العام والخاص.

وجدير بالذكر أن مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستى بالعاشر من رمضان سيقام على مساحة 250 فدان سيخصص منها 60 فدان لإقامة الميناء الجاف و190 فدان لإقامة المركز اللوجستى.