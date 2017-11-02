ننشر أسعار بنتلى فى مصر

شريف عيسىحصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لطرازات بنتلى، والصادرة عن شركة "إم إم" للصناعة والتجارة الخارجية MTI، الوكيل الحصرى للعلامة الإنجليزية الفارهة.وتعد الأسعار التى تم الحصول عليها، أسعار لطرازات العلامة التجارية المعلنه بالمنطقة الحرة دون الحصول على الإعفاء الجمركى، ودفع قيمة الجمارك ال

شريف عيسى

حصلت “المال” على أحدث قائمة سعرية لطرازات بنتلى، والصادرة عن شركة “إم إم” للصناعة والتجارة الخارجية MTI، الوكيل الحصرى للعلامة الإنجليزية الفارهة.

وتعد الأسعار التى تم الحصول عليها، أسعار لطرازات العلامة التجارية المعلنه بالمنطقة الحرة دون الحصول على الإعفاء الجمركى، ودفع قيمة الجمارك المنصوص عليها بتلك السيارات.





وسعرت MTI، طراز بنتلى كونتيننتال GT بقيمة 280 ألف دولار، وبلغت قيمة طراز فلاينج سبير بـ 260 ألف دولار.



أما طراز بينتايجا والمنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، يبدأ سعرها من 280 ألف دولار.





وحددت إم إم للصناعة والتجارة الخارجية، قيمة بنتلى مولسان بسعر يبدأ من 350 ألف دولار.





وتستهدف MTI افتتاح مركز بنتلى المتكامل، الذى يضم صالة العرض الرئيسية ومركزًا للصيانة، ومنفذ لقطع الغيار، خلال ديسمبر المقبل، على أقصى تقدير.