ننشر أسعار الذهب الجديدة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أعلنت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، زيادة ضريبة القيمة المضافة على الذهب في مصر مع بداية شهر يوليو الجاري بنسبة تصل إلى 10% على جميع المشغولات الذهبية بناء على تكليفات مصلحة الضرائب المصرية.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقاً ، إن الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على الذهب في مصر لن تؤثر على السعر النهائي بشكل ملحوظ لأنها زيادة طفيفة مقارنة بالسعر النهائي ، وبالتزامن مع تراجع سعر الذهب بجميع الأعيرة مؤخراً داخل سوق الصاغة.

الذهب

وأوضح نجيب لـ “المال” أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على المصنعية فقط وليس على قيمة الجرام ، ويعد ضمن السعر النهائي للجرام ، في ظل أن المصنعية على الذهب في مصر تتراوح ما بين 80 إلى 150 جنيها للجرام وفقاً للقطعة المصنعة ولكل جرام.

وأشار سكرتير شعبة الذهب سابقاً إلى أن الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة ، تضمن حقوق الدولة والخزانة إضافة إلى أنها غير كبيرة أو ملحوظة على المستهلك النهائي كما أنها غير مؤثرة علي السعر.

يذكر أن كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19-6-2022، يتضمن ما تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، على أن تزداد متوسطات قيم التشغيل المصنعية بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية، وذلك اعتبارا من 1-7-2022 وحتى 30-6-2023.

وأضاف نجيب أن الضريبة تتراوح ما بين 6 إلى 14 جنيهاً علي الجرامات وفقاً لكل عيار حيث تصل ضريبة القيمة المضافة على عيار 21 لنحو 6.20 قرش ، وتصل الضريبة على عيار 18 الأكثر شيوعا في الوجه البحري والقاهرة لنحو 9.20 قرش لكل جرام.

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1136 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 قفزة صباح اليوم، ليبلغ 1136 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (991 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 991 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (852 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة نحو جنيهين، ليسجل 902 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.