ننشر أسعار الإقامة خلال العيد بفنادق القاهرة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية (خريطة تفاعلية)

أعلنت وزارة السياحة أن 7 فنادق في منطقة القاهرة الكبرى حصلت على شهادة السلامة الصحية، وهي أحدث الضوابط التى أقرتها الوزارة لفتح المنشآت الفندقية في إطار التعايش مع فيروس كورونا، ومن إجمالي ما يقرب من 50 فندقا نجحت في الحصول على الشهادة الجديدة في محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومرسى مطروح.

وأجرت “المال” مسحا لأسعار الإقامة في فنادق القاهرة، وفقا لموقع الحجز الالكتروني booking ، الذي نوه إلى أن الأسعار قد تشمل رسوما إضافية، حيث تتخذ الفنادق إجراءات إضافية للحفاظ على السلامة والتعقيم، وذلك نظرا للوضع الحالي المتعلق بفيروس كورونا ” كوفيد -19″.

والأسعار المرفقة خاصة بمقابل حجز غرفة أو جناح لمدة 6 ليالي خلال الفترة من 24 مايو حتى 30 مايو الجاري لشخصين بالغين وطفل.

انتركونتننتال سيتي ستارز

يصل مقابل حجز الغرفة القياسية بالفطار في الفندق لنحو 17541 جنيها ترتفع إلى 30864 جنيه في حالة حجز جناح، أما عند الحجز بالفطار والعشاء فترتفع تكلفة الحجز إلى 21919 جنيها و35241 جنيها على الترتيب.

ماريوت مينا هاوس

حجز غرفة مطلة على الحديقة بالفطار فقط يصل إلى 16558 جنيها، وما بين 19413 و23219 جنيها إذا كانت تطل على الأهرامات.

ماريوت القاهرة

الغرفة التى تطل بشكل جزئي على النيل يصل حجزها إلى 7993 جنيه فقط إما إذا كانت تطل على النيل فالسعر يصل إلى 15130 جنيه.

جي دبليو ماريوت

الأسعار تتراوح مابين 20840 و27977 جنيها وتكلفة افطار الفرد الواحد تصل إلى 284 جنيها.

كونراد

الغرفة المطلة بشكل جزئي على النيل سعرها 10753 جنيه والجناح المطل بالكامل على النهر يصل سعر إقامته 27216 جنيه بالفطار فقط.

ستاي بريدج

الإقامة في جناج استوديو تصل إلى 10404 جنيه و26391 جنيه في جناج يضم غرفتي نوم

رنيسانس

يصل حجز الغرفة لنحو 16653 جنيها

فيما يلي خريطة بالفنادق وأسعارها واماكنها