ننشر أسعار الإقامة بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في شرم الشيخ ودهب وطابا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن حصول 10 فنادق بمحافظة جنوب سيناء على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بعد استيفائها كافة الشروط والضوابط، وذلك من إجمالي 60 فندقاً نحجت في الحصول عليها بمحافظات القاهرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والسويس ومرسى مطروح.

وكان مجلس الوزراء أقر ضوابط السلامة الصحية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء، في إطار التعايش مع فيروس كورونا.

وأجرت “المال” مسحًا لأسعار الإقامة في فنادق جنوب سيناء التي تضم شرم الشيخ، نويبع، طابا ودهب وفقًا لموقع الحجز الإلكتروني booking، الذي نوه بأن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية، حيث تتخذ الفنادق إجراءات إضافية للحفاظ على السلامة والتعقيم، وذلك نظرًا للوضع الحالي المتعلق بفيروس كورونا ” كوفيد -19″.

والأسعار المرفقة خاصة بمقابل حجز غرفة أو جناح لمدة 6 ليالي خلال الفترة من 24 مايو حتى 30 مايو الحالي وذلك لفردين بالغين وطفل.

فندق كونكورد السلام شرم الشيخ

يصل سعر الغرفة الديلوكس المطلة على الحديقة شامل الافطار في الفندق لنحو 8 آلاف و187 جنيها ترتفع إلى 24 ألفا و410 جنيهات في حالة حجز جناح عائلي إقامة شاملة كليا.

منتجع كورال سي سنستوري

الفندق ليس لديه غرف متوافرة خلال هذه التواريخ.

صن رايز أريبيان بيتش شرم الشيخ

يصل سعر الغرفة الديلوكس المطلة علي البحر شامل الافطار في الفندق لنحو 10 آلاف و875 جنيها ترتفع إلى 17 ألفا و023 جنيها في حالة حجز جناح عائلي اقامة شاملة كليا.

فورسيزون شرم الشيخ

الفندق ليس لديه غرف متوفرة خلال هذه التواريخ.

كليوباترا نبق شرم الشيخ

يصل سعر غرفة سوبيريور المطلة علي البحر شامل الافطار في الفندق لنحو 10 آلاف و417 جنيها ترتفع إلى 18 الفا و471 جنيها في حالة حجز جناح عائلي اقامة شاملة كليا.

سان جورج شرم الشيخ

يصل سعر الغرفة القياسية المطلة علي الحديقة شامل الافطار في الفندق لنحو 4 الاف و758 جنيها ترتفع إلى 6 الاف في حالة حجز غرلفة سوبيريور مطلة علي المسبح اقامة شاملة كليا.

تروبيتال دهب

الفندق محجوز بالكامل خلال هذه التواريخ.

ستراند طابا هايتس

يصل سعر الغرفة المزدوجة المطلة علي الحديقة شامل الافطار في الفندق لنحو 6 الاف و402 جنيه ترتفع إلى 8 الاف و864 جنيها في حالة الحجز لاقامة شاملة كليا.