ننشر أسباب إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء مسبق الدفع

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة ، تركيب العدادات مسبقة الدفع وذكية لصالح مشتركيها الجدد ، بالاضافة الى تغيير العدادات القديمة الى عداد الكهرباء مسبق الدفع في إطار خطتها لتحديث شبكاتها الفترة المقبلة.

وأحيانا ما يحدث أعطال في العدادات مسبقة الدفع، وقد يلجأ البعض لسرقة التيار أو التلاعب في العداد، وأحيانا أخرى ما يجد العميل أن العداد يضيء لمية التلاعب.

وتوضح المال في التقرير التالي الاسباب التى تؤدي الى إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبق الدفع

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2-عمل وصلة “كوبرى” على العداد لسرقة التيار.

3-تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4-نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5-حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

خطوات يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

▪️الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب. أو إبلاغ شركة الكهرباء مباشرة

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3- بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه”.