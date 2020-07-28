ننشر أبرز المؤشرات المالية لسوق التأمين العمانية بنهاية 2019 (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

نجحت سوق التأمين العمانية، في زيادة حصيلة أقساطها المباشرة، بنسبة 5% في نهاية 2019 ، مقارنة بالمحقق في العام السابق 2018.

كشف التقرير السنوي لهيئة سوق المال العمانية– حصلت المال علي نسخة منه- الصادر قبل أيام، أن حصيلة الأقساط المباشرة لسوق التأمين العمانية، بلغت 486.6 مليون ريال ، في نهاية 2019 ، مقابل 463.6 مليون ريال، أقساط مباشرة في العام السابق 2018 ، بزيادة تصل قيمتها إلي 23 مليون ريال.

ويصل سعر صرف الريال العماني إلي ما يوازي 41.5 جنيه مصري ، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري. يحيي بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال العمانية

425.9 مليون ريال نصيب شركات تأمين الممتلكات من حصيلة الأقساط

وإستحوذت نشاط التأمين علي الممتلكات- او التأمين العام- علي النصيب الأكبر من الأقساط المباشرة، لسوق التأمين العمانية في 2019، بقيمة 425.9 مليون ريال، مقابل 60.7 مليون ريال، تمثل نصيب شركات تأمين الحياة من الأقساط المباشرة.

من ناحية أخري، إستحوذت شركات التأمين الوطنية، العاملة في السوق العمانية، علي الحصة الأكبر من كعكة الأقساط المباشرة في 2019 ، بقيمة 402.3 مليون ريال، مقابل 84.3 مليون ريال، هي نصيب شركات التأمين الأجنبية، من الأقساط المباشرة في 2019. الدكتور عبد الملك الهنائي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال العمانية

قائمة شركات التأمين العاملة في السوق العمانية

ويعمل في سوق التأمين العماني 20 شركة تأمين ، موزعين مناصفة بين شركات التأمين الوطنية والأجنبية، بواقع 10 شركات لكلًا منهم .

وتضم قائمة شركات التأمين الوطنية كلًا من “مسقط للتأمين” و”العمانية المتحدة” و”ظفار” ، بالإضافة الي “التأمين الأهلية” و”الوطنية للتأمين علي الحياة والعام” و”العمانية القطرية” ، علاوة علي شركات “الرؤية” و”التأمين العربية فالكون” و”المدينة للتأمين” ، وأخيرًا “تكافل عمان للتأمين”.

فيما تضم قائمة شركات التأمين الأجنبية ، كلًا من “أكسا للتأمين- الخليج” و”آي ايه جي ميا” و”التأمين العربية السعودية” ، بالإضافة الي “التأمين علي الحياة العالمية” و”سيغنا الشرق الأوسط للتأمين” و”أورينت” ، علاوة علي شركات “الأمريكية للتأمين علي الحياة- متلايف” و”الهندية الجديدة للتأمين” و”عمان للتأمين” ، وأخيرًا “التأمين الإيرانية”. عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العمانية

إنخفاض فاتورة التعويضات المسددة بسوق التأمين العمانية في 2019

في سياق متصل، إنخفضت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بسوق التأمين العماني، بقيمة 16% في نهاية 2019 ، مقارنة بالتعويضات المسددة أو المدفوعة في العام السابق 2018.

وبلغت فاتورة التعويضات المسددة- الكلية شاملة الحياة والممتلكات أو التأمين علي الحياة والتأمين العام- 324.5 مليون ريال في نهاية 2019 ، مقابل 385.8 مليون ريال في العام السابق 2018 ، بإنخفاض قيمته 61.2 مليون ريال.

وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في 2019 ، البالغة 324.5 مليون ريال، بواقع 295.6 مليون ريال، للتامين العام أو تأمين الممتلكات، مقابل 28.9 مليون ريال لتأمين الحياة.

نصيب شركات التأمين الوطنية والأجنبية من فاتورة التعويضات المسددة في 2019

وبلغ نصيب شركات التأمين الوطنية من التعويضات والمطالبات المسددة في 2019 ، ما قيمته مليون 282.7 ريال ، مقابل 41.8 مليون ريال، هي نصيب شركات التأمين الأجنبية من فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في نفس العام.

الجراف التالي يوضح حصة تأمين الممتلكات والحياة ، من حصيلة الأقساط المباشرة، لسوق التأمين العماني، بنهاية 2019.

الجراف التالي يوضح حصة شركات التأمين الوطنية والأجنبية ، من حصيلة الأقساط المباشرة، لسوق التأمين العماني، بنهاية 2019.

الجراف التالي يوضح نصيب تأمين الممتلكات والحياة ، من فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، لسوق التأمين العماني، بنهاية 2019.

الجراف التالي يوضح نصيب شركات التأمين الوطنية والأجنبية ، من فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، لسوق التأمين العماني، بنهاية 2019.