ننشر آخر استعدادات «الكهرباء» لتأمين قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ 

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من استعداداتها لتوفير التغذية الكهربائية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ.

يتابع الدكتور محمد شاكر الإجراءات والاستعدادات التى تتم على مدار الساعة لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية بشرم الشيخ، وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وفى هذا الإطار بلغت إجمالي القدرات التي تم تدعيمها لمشروعات شرم الشيخ 54.5 ميجا فولت أمبير حيث شملت :

1- لتأمين مناطق المؤتمر 25 ميجا ف ا

2- الممشي السياحي وأكشاك الإنارة 9 ميجا ف ا

3- محطات شحن الاتوبيسات والسيارات 15 ميجا ف ا

4- مجلس المدينة الجديد 2 ميجا ف ا

5- محطات الوقود والغاز 3.5 ميجا ف ا

وزارة الكهرباء

وبلغت إجمالي المهمات التي تم تركيبها :-

1- عدد 2 موزع متنقل جهد 22 ك ف

2- عدد ( 9 ) موزعات حلقية 2+1 جهد 22 ك ف

3- الكابلات الجهد المتوسط جهد 22 ك ف بطول 84.2 كم

4- عدد 25 كشك كامل بالمحول قدرة 1000 ك ف ا جهد 22 ك ف

5- عدد 2 كشك كامل بالمحول قدرة 2000 ك ف ا جهد 22 كف

6- عدد 2 كشك كامل بالمحول قدرة 1500 ك ف ا جهد 22 ك ف

7- عدد 1 كشك كامل بالمحول قدرة 500 ك ف ا جهد 22 ك ف

8- عدد 5 كشك كامل بالمحول قدرة 300 ك ف ا جهد 22 ك ف

9- عدد 7 كشك كامل بالمحول قدرة 200 ك ف ا جهد 22 ك ف

10- كابلات الجهد منخفض بطول 15.5 كم

11- عدد 14 كابينة جهد منخفض لمحول 1000 ك ف ا

12- عدد 60 صندوق توزيع جهد منخفض

تم تشغيل عدد 4 محطات طاقة شمسية بقدرة 20 ميجاوات، كما تم الإشراف على تركيب عدد 10 محطات أخرى مقامة أعلى أسطح المبانى وربطها بالشبكة الكهربية تشمل مطار شرم الشيخ، مجلس مدينة شرم الشيخ ، مستشفى شرم الشيخ الدولى ، مبنى السنترال وعدد من القرى والفنادق.

وبلغ عدد العاملين علي وحدات الطوارئ التي تأمين مؤتمر المناخ حوالى عدد 175 ( مهندس – فني – سائق )

كما تم تشكيل عدد 8 مجموعات كل مجموعة تتكون من مهندسين وفنيين وعمال وسيارة مجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجيا الحديثة وبها المهمات اللازمة والمعدات لسرعة التحرك وإصلاح أي أعطال طارئة فورا.

وتم تشكيل غرفة عمليات بهندسة شرم الشيخ برئاسة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، تم دفع بعدد 2 سيارة اختبارات مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية لسرعة تحديد أعطال كابلات المتوسط والمنخفض ويعمل علي السيارة عدد 1 مهندس وعدد كافي من الفنيين والعمال

محطات شحن المركبات:

أ)محطة شحن الأتوبيسات:

تم الانتهاء من التغذية الكهربية لمحطة شحن وصيانة أتوبيسات كهربائية لعدد (180) أتوبيس بمنطقتي الرويسات و نبق بقدرة 12 م.وات.

ب)محطات شحن السيارات:

تم الانتهاء من ربط عدد (12) مركز شحن سياراتكما تم انشاء مركز خدمة العملاء بمبلغ 7,5 مليون جنيه ويشمل :

– مركز خدمة لذوي الهمم بأحدث الوسائل لأنهاء مصالحهم فورا

– مركز خدمة المستثمرين وبه صالة لخدمة المستثمرين

– صالة خدمة عملاء للجمهور وبه عدد 14 شباك أمامي وخلفي يقدم خدمة مميزة للمواطنين ويقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالشركة.

– مركز للمنطقة الذكية حيث يقوم المواطن إنهاء الخدمات دون الاحتياج إلى أحد بأي من العاملين بالشركة.

تم تجهيز سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث اجهزة الحاسب الالي لتقديم كافة خدمات الكهرباء وشحن العدادات للمواطنين ( مركز خدمة متنقل).

يتم إنشاء مركز التحكم الآلي لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 700 مليون جنيه لتحديد أعطال المتوسط والمنخفض وعمل المناورات لتقليل زمن ومدة إصلاح الأعطال ، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمتابعة التحكم الخاص بمدينة شرم الشيخ.

تم إنشاء محطة شحن السيارات داخل هندسة شرم الشيخ وذلك لشحن السيارات الملاكي وذلك لخدمة كافة المواطنين.

تم تنفيذ برنامج تأهيل وصيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لجميع المحولات والموزعات وصناديق التوزيع ملك الشركة وملك الغير ، وذلك حرصا من الشركة علي جودة واستمرارية التغذية الكهربية.

تم رفع الكابلات المتعارضة مع اعمال توسعة الطرق بمدينة شرم الشيخ ومنها تطوير الممشى السياحي وتشغيل عدد 7 اكشاك جديدة لخدمة وتطوير الممشى وتشغيل عدد 5 محولات انارة جديدة بتكلفة 36 مليون جنيه.

تم فرد 125 كم كابلات متوسط بطرق ( السلام – الشيخ زايد – البنهاوي – مدخل المدينة الجديدة – طريق UN السوق ).

وعلى مستوى شبكات ومحطات محولات الجهد الفائق والعالى :

تم عمل صيانات واختبارات وقائية لجميع مهمات الشبكة جهد (500، 220، 66، 22) كيلوفولت بجميع محطات وخطوط جنوب سيناء وكذلك المحطات والخطوط المرتبطة مع غرب القناة.

تم تجهيز فرق طوارئ على مدى 24 ساعة من جميع التخصصات وشبكات وخطوط ووقاية.

تم تجهيز غرفة عمليات بصالة التحكم الإقليمى لمنطقة كهرباء القناة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع التحكم القومى وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

تم عمل خطة للتعامل مع أي فصل تلقائى لأى مهمة من مهمات الشبكة التي تغذى مدينة شرم الشيخ وتجهيز السيناريوهات المحتملة.

تم الانتهاء من عمل الحماية اللازمة لمخرات السيول لمحطات محولات (النقب جهد 500/220/22 كيلوفولت ـ رأس سدر جهد 220/22 كيلوفولت ـ طابا جهد 66 كيلوفولت.

تم تنفيذ أعمال الحماية لأبراج الخطوط الكهرباية لعدد (26) برج للخطوط بجنوب سيناء، وتم تدعيم قواعد الأبراج بإجمالى عدد (75) برج بالخط الكهربائى (شرم الشيخ/ الطور) جهد 220 كيلوفولت.