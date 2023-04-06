ننشر حركة ترقيات فى عدد من الوظائف القيادية فى «الرى» (مستند)

أصدر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، قرارا بترقيات عدد من العاملين بالوزارة أهمها تعيين معاون ومساعد للوزير، بالاضافة الى عددا من الوظائف القيادية بهيئات تابعة للوزارة .

ونص القرار رقم 157 لسنة 2023 الصادر ” اليوم ” عن وزارة الموارد المائية والري، على تعيين الدكتور عز الدين كامل خلاف، فى وظيفة استاذ باحث مساعد بمعهد بحوث الانشاءات بالمركز القومي لبحوث المياه للقيام بعمل معاون الوزير لمنشآت الري.

كما تم تكليف الدكتوره نهال عادل سعد الشاغلة لوظيفة باحث بوحدة الدراسات والبحوث الاستراتيجية بالمركز القومي لبحوث المياه للقيام بعمل مساعد الوزير للتعاون الدولي.

ونصت المادة الثانية بأن يحتفظ كل من الذين شملهم القرار بكافة المزايا والاعتبارات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 316 لسنة 1994 واللائحة المالية للمركز القومي لبحوث المياه بالقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1998 والمتعلقة بنواحي الكادر البحثي والمزايا العينية والمالية المترتبة على ذلك.

كما نص قرار وزير الموارد المائية والري رقم 160 لسنة 2022 على تكليف المهندس عمرو محمد دياب مدير عام الادارة العامة لصيانة صرف سيناء بالمستوى الوظيفي ” مدير عام ” بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمنتدب للعمل مدير عام الادارة العامة لتطوير الري بشرق الدلتا بمصلحة الري، ليتم انتدابه للعمل استشاري إدارة عامة بالادارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الشرقية.

وتكليف المهندسة نجية أبو زيد الشاغلة لوظيفة كبير مهندسين بمصلحة الري والمكلفة للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بالاسماعيلية للقيام بعمل مديرعام الادارة العامة لتطوير الري بشرق الدلتا بالزقازيق بذات المصلحة.

وشمل القرار تكليف المهندس رضا عبدالشافي محمد الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الأول (أ ) بمصلحة الري والمكلف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بغرب كفر الشيخ بالمصلحة، للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بالاسماعيلية بذات المصلحة.

كما نص القرار 159 لسنة 2023 على انتداب المهندس محمد عثمان السيد، للعمل كمدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بالسلام غرب بمصلحة الري، وتكليف المهندس مصطفى سعد عثمان، كمدير عام للادارة العامة للتقييم ومتابعة الروابط بالادارة المركزية للتوجيه المالي بقطاع تطوير الري بمصلحة الري بالفيوم.و تكليف المهندس حماده أحمد محمد للعمل كمدير عام الادارة العامة للتوجيه المالي بوسط الدلتا بطنطا بقطاع تطوير الري بذات المصلحة، و المهندس ياسر ابراهيم زرزوة للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة لصيانة المجاري المائية بالوجه البحري بطنطا بمصلحة الري.

وشمل القرار تكليف المهندس رضا عبدالسلام مدبولي حنفي كمدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بزفتي بمصلحة الري بوسط الدلتا بطنطا.

ونص القرار على تعيين المهندس وائل محمود الجد القيام بعمل مدير عام الادارة العامة لمتابعة تنفيذ التطوير بالاقاليم بقطاع تطوير الري بمصلحة الري، وتعيين محمد عطية الشوادفي عامر للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للتوسع الافقي والمشروعات بوسط الدلتا بكفر الشيخ بمصلحة الري.

كما تقرر تعيين المهندس أشرف عامر الذي يشغل كبير مهندسين بمصلحة الري بادارة وسط الدلتا بكفر الشيخ، ليلحق بالادارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الشرقية، وتكليف أسامه محمد زكي للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بالجيزة، كما يتم تكليف المهندسة عبير ثابت فصيح سيف النصر بالعمل كمدير عام الادارة العامة للتفتيش الفني بمصجلة الري.

وشمل القرار تكليف المهندسة ريهام فاروق السملاوي كمدير عام الادارة العامة لمشروعات تطوير الري بوسط الدلتا، والحاق المهندسة منى محمد الطاهر كمدير عام الادارة العامة للتوسع الافقي والمشروعات بغرب الدلتا بدمنهور، بالادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة، وتكليف المهندس محمد عباس للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بغرب كفر الشيخ بمصلحة الري.

كما تم تكليف المهندس أسامه سيد أحمد كمدير عام الادارة العامة للتوسع الافقي والمشروع باسنا بمصلحة الري، كما يتم تكليف أحمد صادق أبو العلا للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بالنصر بمصلحة الري.