ننشرالحصص السوقية لفروع التأمين بالسوق السعودية من الأقساط المُكتتبة (جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

تغييرات دراماتيكية شهدتها الحصص السوقية لفروع التأمين بالسوق السعودية بنهاية 2020، وفق أحدث تقرير سنوي صادر عن البنك المركزي السعودي- حصلت المال علي نسخة منه-.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من المركزي السعودي، نجح فرع التأمين الصحي- بشقيه الإجباري والإختياري- في الإستحواذ علي الحصة الأكبر من الأقساط المكتتبة بنهاية 2020، لتتجاوز 22.8 مليار ريال، مقابل 22.5 مليار ريال، أقساط مكتتبة في العام السابق 2019.

ورغم صدارة فرع التأمين الصحي وحسمه معركة الحصص السوقية لصالحه، مستحواذًا علي النسبة الأكبر، إلا أن تلك الحصة شهدت تقلصًا في نهاية 2020، مقارنة بالعام السابق 2019، لتصل الي 58.9% مقابل 59.3%، خلال عامي المقارنة علي التوالي، بإنخفاض في الحصة السوقية يصل الي 0.4%.

في سياق متصل، حل فرع تأمين المركبات أو السيارات وصيفًا لفرع التأمين الصحي، ليجلس علي المقعد الثاني بحصة سوقية بلغت 21.6% وبحصيلة أقساط مُكتتبة تصل الي 8.4 مليار ريال تقريبًا.

ورغم أن تأمين المركبات نجح في أن يكون ثاني أكبر فرع تأميني بالسوق السعودي، في حصته السوقية، إلا أن تلك الحصيلة شهدت تراجعًا في نهاية 2020 مقارنة بـ 2019، لتنخفض بنسبة 2.9% ما أدي إلي تقلص حصته السوقية من 22.7% في 2019 إلي 21.6% في نهاية 2020.

وجاء فرع تأمين الممتلكات والحريق، في المركز الثالث، بين قائمة فروع التأمين الأكبر في الحصة السوقية، مستحوذًا علي 5.4% من أقساط السوق، بقيمة 2.1 مليار ريال بنهاية 2020 مقابل 4.9% هي حصته السوقية في العام السابق 2019، بحصيلة أقساط بلغت حينها 1.8 مليار ريال.

الجراف التالي، يوضح نصيب فروع التأمين من الأقساط المكتتبة بالسوق السعودي نهاية 2020.

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية لفروع التأمين من الأقساط المكتتبة بالسوق السعودي نهاية 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب فروع التأمين من الأقساط المكتتبة بالسوق السعودي نهاية 2019.

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية لفروع التأمين من الأقساط المكتتبة بالسوق السعودي نهاية 2019.

الجراف التالي، يوضح معدل النمو و/أو التراجع في الأقساط المكتتبة لفروع التأمين بالسوق السعودي نهاية 2020 مقارنة بـ 2019.