نميرة نجم تبحث مع «الفاو» قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي لأفريقيا

التقت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالإتحاد الأفريقي ،مع د.عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد و الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا ،بمقر مكتب منظمة الفاو بالقاهرة أمس.

وذكرت فى بيان أن اللقاء تناول تطوير مشروعات التعاون بين المرصد و المكتب الاقليمي لإستكمال مباحثات بدأت في المغرب بين المرصد و ممثلي مكتب منظمة الفاو في الرباط، للبدء في مشروع مشترك بين الجانبين ، في ضوئه سيوفر المرصد المعلومات الخاصة بالهجرة المناخية و تحليلها بالتعاون مع الفاو فيما يخص الزراعة، و الإستثمار في الأنشطة الزراعية ، في محاولة لمعالجة جزء من اسباب الهجرة الناتجة عن التغيرات المناخية، و تأثيره علي الزراعة، وسبل إستدراك توفير الأمن الغذائي بالقارة الأفريقية، وسد فجوة العجز و النقص المتوقع والمتزايد في المحاصيل الزراعية والغذاء والهجرة والنزوح الداخلى من الريف للمدن بسبب التغييرات المناخية .