نمو %6.8 فى قيمة صادرات السيارات خلال 4 أشهر

سجلت صادرات مصر من السيارات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %6.8، لتصل إلى نحو 20.3 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقابل 19 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وطبقاً لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن الدول الأوروبية استحوذت على الحصة الأضخم من صادرات مصر للسيارات بمختلف أنواعها التى تشمل (ملاكى – نقل – ميكروباص) لتبلغ %38.4 بقيمة 7.7 مليون دولار، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

واقتنصت الدول الآسيوية حصة بلغت %36 من إجمالى صادرات مصر من السيارات بحوالى 7.3 مليون دولار، فيما توزعت باقى الحصص على الدول الأفريقية البالغة بواقع %25.6 بقيمة 5.1 مليون دولار.

وبحسب التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، انضمت «السودان» لقائمة الدول المستوردة للمركبات المصرية، ليبلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية المصدر إليها 16 دولة خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى.

فى حين تصدرت «المملكة المتحدة» قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية بنحو %37.7 بقيمة بلغت 7.6 مليون دولار خلال تلك الفترة.

وحلت «هونج كونج» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %34.6 بإجمالى نحو 7 ملايين و17 ألف دولار، تلتها الكاميرون فى المركز الثالث بواقع %7.3 بقيمة بلغت 1.4 مليون دولار.

وجاءت كوت ديفوار فى المرتبة الرابعة بواقع %6.4 بقيمة 1.2 مليون دولار، أعقبتها ليبيا فى المركز الخامس بنسبة %5.6 بقيمة بلغت 1.1 مليون.

وحصدت النيجر المرتبة السادسة بعدما استحوذت على حصة سوقية %2.4 بإجمالى نحو 484.5 ألف دولار، تلتها السودان فى المركز السابع بنحو %2.3 مسجلة نحو 478.8 ألف دولار.

واحتلت بنين المرتبة الثامنة بحصة استيرادية %1.5 بقيمة 311.7 ألف دولار، أعقبتها إسرائيل فى المركز التاسع بحوالى %0.6 بنحو 118.5 ألف دولار.

واقتنصت إيطاليا المرتبة العاشرة بحصة سوقية %0.5 بإجمالى نحو 92.8 ألف دولار، تلتها الإمارات فى المركز الحادى عشر بنسبة %0.4 بنحو 78 ألف دولار.

وحلت قطر فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة الدول المستوردة للمركبات من مصر مستحوذة على حصة سوقية %0.3 بقيمة بلغت 51.5 ألف دولار، تلتها فلسطين فى المركز الثالث عشر بنسبة %0.2 بإجمالى نحو 35.3 ألف دولار .

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة بنحو %0.2 على الدول الأخرى المستوردة للمركبات من مصر وهى «تركيا، والسعودية، وبلجيكا» خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

حصص الدول المستوردة للمركبات من مصر خلال أول 4 أشهر من العام الحالى

الدولة الحصة الأستيرادية % المملكة المتحدة 37.7 هونج كونج 34.6 الكاميرون 7.3 كوت ديفوار 6.4 ليبيا 5.6 النيجر 2.4 السودان 2.3 أخرى 3.7

إعداد – المال

المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء