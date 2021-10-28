نمو 320% بعدد مستخدمي الخدمات الرقمية في «أبوظبي التجاري» خلال عام

نما عدد مستخدمي الخدمات الرقمية في بنك أبوظبي التجاري بنحو 320% منذ سبتمبر 2020 كما ارتفعت التحويلات والدفع عبر القنوات الرقمية بحوالي 50%.

وقال البنك في بيان إنه تم إطلاق العديد من المنتجات والخدمات المتميزة لعملاء البنك وطرح رؤية جديدة لخدمة المجتمع والشمول المالي.

قال إيهاب السويركي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر إن البنك خلال عام ونصف، بدأ في تنفيذ استرايتجية طموحة ومدروسة لوضع أبوظبي التجاري مصر على رأس قائمة البنوك المتميزة بالسوق المصري وهو ما يعكس تقدم وتميز المجموعة بأبوظبي بما لديها من خبرات. وبالرغم من أن البنك مازال في مرحلة الإنطلاق إلا أن فريق العمل المتميز استطاع أن يذلل العديد من التحديات ويحقق تقدماً في وقت قصير.

وأضاف أن استراتيجية البنك تعتمد على خطة متكاملة تعمل على عدة محاورلإحداث نقلة نوعية وأثر حقيقي سواء على مستوى العملاء والموظفين والمساهمين والمجتمع”.

حصل بنك أبوظبي التجاري مصر على خمسة جوائز لعام 2021 حيث أعلنت مجلة “جلوبال بيزنس أوتلوك البريطانيه” عن حصول بنك أبوظبي التجاري مصر على جائزة “البنك الرقمي الأسرع نمواً” لعام 2021. كما منحت مؤسسة “ديجتال بانكر” بنك أبوظبي التجاري مصر أربعة جوائز تميزاً بالشرق الأوسط و أفريقيا في التجزئة المصرفية وهم جائزة “أفضل برنامج للتحول الرقمي” و”التميز في التحول التكنولوجي” و”أفضل مبادرة للشمول المالي” و”أفضل برنامج لتوظيف الخريجين”.

وتم تكريم إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر خلال حفل توزيع جوائز الديجيتال بانكر الشرق الأوسط وأفريقيا للإبتكار في التجزئة المصرفية ومنحه جائزة الرئيس التنفيذي لعام 2021.

وأشار السويركي: “تعد هذه الجوائز بداية قوية ودفعة للبنك للاستمرار في التقدم وخاصة في ظل مناخ اقتصادي مناسب ونظام مصرفي قوي يحقق نمو البنوك بالتوازي مع دعم الاقتصاد وحماية العملاء، فقد سجل البنك ارتفاعاً بنسبه 83% في صافي الأرباح في نهاية النصف الاول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما نمت قاعدة العملاء بنسبه 10% وزادت محافظ الاقراض والودائع بنسبة 20% لكليهما لنفس الفترة، بالإضافه إلى قيادة طفرة التحول الرقمي”.

ومن الجدير بالذكر أن جوائز الديجتال بانكر الشرق الأوسط وأفريقيا للابتكار في التجزئة المصرفية 2021 و جوائز مجلة “جلوبال بيزينس أوتلوك البريطانيه” تعكس الابتكارات والإنجازات والاستراتيجيات والتغييرات التطويرية والملهمة التي تحدث داخل المجتمع المالي العالمي و يتم اختيار المؤسسات الفائزة بناء على دراسات مستفيضة من قبل لجان تحكيم تتشكل من شخصيات مرموقه تهدف إلى تكريم الشركات والمؤسسات وكذا الشخصيات الملهمة التي تمتلك خبرة مهنية متميزة واستثنائية في عالم المال.