نمو 32.7%.. « فاركو» تحقق 7.3 مليار جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت شركة «فاركو» للأدوية مبيعات بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 5.5 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 32.7%. في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتعد شركة «فاركو» من أبرز شركات الأدوية الوطنية اعتمادًا على الإنتاج المحلى وتوطين صناعة الأدوية، كما تمتلك “فاركو B “ التى تنتج أجود الأدوية والمضادات الحيوية من خلال مصانع مجهزة بالمعايير الدولية.

وقال الدكتور الدكتور خالد خليل مدير فاركو بي، إنها هي إحدى شركات مجموعة «فاركو للأدوية»، التي تم تأسيسها وبدء العمل فيها في عام 2008، موضحا أن المصنع مجهز لإنتاج مستحضرات “الفيال المعقم” للحقن، والمستحضرات الصلبة عن طريق الفم بأشكالها الثلاثة.

وأشار إلى أن «فاركو» تضم أيضًا ثلاثة مصانع أخرى هي مصنع المضادات الحيوية «مجموعة البنيم»، وهو المصنع الوحيد لتصنيع هذه المضادات الحيوية في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى مصنع «المحاليل المعقمة»، حيث يتم تصنيع المستحضرات المعقمة بأشكال صيدلانية متعددة، على هيئة أمبولات زجاجية وأمبولات بلاستيكية مُصنعة بتكنولوجيا الحقن والتشكيل المعقم، ومحاليل الفيال المعقمة، بالإضافة إلى مصنع «فاركو بي للكيماويات»، الذي يعتبر أحدث مصنع لتصنيع خامات المواد الفعالة، الخاصة بتصنيع الأدوية المضادة للفيروسات.

وقال الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو الدوائية، إن استراتيجية المجموعة تهدف إلى توطين صناعة الأدوية لتوفير الاحتياج المحلي منها خاصة المضادات الحيوية، ولذلك بدأت الشركة بإنتاج 25 مليون عبوة دوائية سنويًا، وتمكنت حاليًا من إنتاج نفس الكمية خلال 10 أيام فقط حيث ينتج داخل المصانع 2.5 مليون عبوة دواء يوميًا.

وعبر أيضًا عن فخره بمرور عام على إطلاق ثلاث عقاقير من المضادات الحيوية واسعة المجال من مجموعة الـ كاربابينيم وهي ضرورية في علاج الحالات الحرجة يجب توافرها في جميع المستشفيات العامة والخاصة لأن عدم وجودها يشكل خطراً كبيراً على حياة المرضى.

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﯿﺔ، إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت المجموعة، اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ “ﺑﻮرﯾﻨﺠﺮ إﻧﻐﻠﮭﺎﯾﻢ” إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻷدوﯾﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ دواء ﺳﺒﯿﺮﯾﻔا ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.