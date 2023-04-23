نمو 3.4%.. «جلاكسو سميث كلاين» تحقق 6 مليارات جنيه مبيعات خلال 2022

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«جلاكسو سميث كلاين» للأدوية مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 5.8 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 3.4%. في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة جلاكسو سميثكلاين، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 374%، خلال العام الماضي، على أساس سنوي.

وأوضحت جلاكسو سميث كلاين في بيان مرسل للبورصة المصرية، أنها سجلت صافي ربح بلغ 735 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 155 مليون جنيه خلال 2021.

ووارتفعت أرباح الشركة في نتائجها المستقلة خلال العام الماضي لتسجل 718 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 166 مليون جنيه خلال 2021.

اقترح مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضي 2022، مشيرة إلى أن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 0.75 جنيه للسهم.

وقال الدكتور محمد الضبابي، العضو المنتدب لجلاكسو، إن شركته تسعى لزيادة كفاءة التشغيل وترشيد المصروفات، في إطار خطة موضوعة للوصول للاستغلال الأمثل لموارد الشركة الإنتاجية.

وأضاف الضبابي، في تعليق على نتائج الأعمال: نسعى في المستقبل إلى الاستمرار في التوسع بالمنتجات المقدَّمة للسوق المصري، و الذي نتوقع أن يصل عددها إلى 11 عقَّارًا جديدًا لتخدم مجالات طبية مختلفة.