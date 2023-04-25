نمو 26.5%.. «الحكمة» تحقق 4.3 مليار جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت

«الحكمة» للأدوية مبيعات بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 26.5% في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وقعت شركة حكمة للأدوية، اتفاقية للتسويق بشكل حصري مستحضر فيجزيلما Vegzelma الطبي المستخدم في علاج بعض أنواع الأورام السرطانية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لبيان من الشركة.

وقال مسعود عبدالمجيد العضو المنتدب لشركة أدوية الحكمة إن شركته تعمل على إضافة من 6 إلى 8 منتجات دوائية جديدة كل عام، مع ضخ استثمارات في التوسعات المرتقبة، سواء على صعيد إضافة منتجات جديدة أو تحديث مركز الأبحاث والتطوير.

وذكر «عبدالمجيد» أن الشركة تعمل على توفير المستحضرات الدوائية المصنعة محليًّا للأورام بجميع أشكالها.

وقال الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء، إن مصر تمتلك شركات دواء محليًا توفر 85 % من حجم احتياجات السوق، ويتم استيراد 15% من الخارج، لافتًا إلى أن توطين صناعة الدواء تتطلب عدة خطوات وتوفير بنية تحتية من الأبحاث العلمية لاختراع المواد الخام وإنتاجه ونقل التكنولوجيا الخارجية إلى السوق المصرية.

مصر تستورد جميع المواد الخام لصناعة الدواء من الخارج

وأضاف لـ«المال»، أن مصر تستورد جميع المواد الخام لصناعة الدواء من الخارج، الأمر الذي يتطلب أن تقوم كل شركة أدوية ضخمة بتوفير مركز أبحاث متطور لإنتاج العديد من الأوراق البحثية مقارنة بالدول المجاورة لمصر، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال تصدر الأردن بـ3000 ورقة بحثية سنويًا، ومصر لا تخرج سوى 100 ورقة على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن صناعة الأدوية والمواد الخام من الصناعات الأكثر ربحية ونموًا، مقارنة بالقطاعات الأخرى، ومن المتوقع أن تنجح عملية توطين تكنولوجيا صناعة الدواء من خلال القطاع الخاص والشركات المتطورة، إذ إن هناك نماذج جيدة خلال تلك الفترة، منها إنشاء مركز للأبحاث تابع لشركة إيفا فارما، والذي يعد من أوائل مراكز البحوث الحديثة في مصر.