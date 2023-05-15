نمو 149% في أرباح «كفر الزيات للمبيدات» خلال الربع الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

وأظهرت نتائج أعمال كفر الزيات للمبيدات والكيماويات المجمعة، عن الثلاث أشهر الأولى من 2023، تحقيق نمو في صافي الأرباح بنحو 149%.

وسجلت كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، صافي ربح بقيمة 100.77 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 40.45 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، تحقيق 98.97 مليون جنيه صافي أرباح خلال الربع الأول من 2023، مقابل 38.51 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.