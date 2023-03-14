نمو واردات الصين من السمسم الأفريقي مع تزايد الطلب

شهد ميناء وايقاوتشياو في بلدية شانغهاي بشرقي الصين استيراد 1845 طنا من السمسم من أفريقيا في العام الجاري حتى يوم 3 مارس، بزيادة 4.3 ضعف مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة شينخوا.

وتعد الصين أكبر سوق استيرادية للسمسم الأفريقي، فيما أصبح وايقاوتشياو ميناءً رئيسيا لدخول ذلك المنتج إلى شانغهاي، وفي الشهرين الأولين من هذا العام، جاءت واردات السمسم بشكل رئيسي من مالي وتوغو وموزمبيق والنيجر وتنزانيا.

وفي هذا السياق، قال وو تشي قانغ وهو صاحب شركة للحبوب والزيت في مدينة كونشان في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، إنه بفضل جودة السمسم الأفريقي العالية وسعره المنخفض، فإنه يستخدم بشكل رئيسي لاستخراج زيت الطعام.

ومع تزايد الطلب على منتجات زيت السمسم في السوق الصينية، تخطط شركة وو لاستيراد أكثر من 10 آلاف طن من السمسم الأفريقي في العام الجاري، وهو ما يزيد بكثير عن نحو 3000 طن استوردتها الشركة في العام الفائت.

وأظهرت بيانات واردة من جمارك شانغهاي أن الموانئ في هذه البلدية استوردت أكثر من 40 ألف طن من المنتجات الزراعية الأفريقية، بما في ذلك السمسم، خلال الشهرين الأولين من عام 2023، بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي.