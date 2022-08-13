نمو هزيل في أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال النصف الأول

حققت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نموًا هزيلًا بنسبة 0.9% خلال النصف الأول من العام الحالى (يناير – يونيو 2022) لتبلغ قيمتها 10.9 مليار جنيه، مقارنة بـ10.8 مليار جينه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وكشف تقرير شهر يونيو عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع أقساط تأمينات الحياة بنسبة 22.6% خلال النصف الأول من العام (يناير – يونيو 2022) لتبلغ قيمتها 16.9 مليار جنيه، مقابل 13.8 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق.

أقساط القطاع ترتفع إلى 27.8 مليار جنيه خلال النصف الأول

وبلغت أقساط قطاع التأمين بشقيه الحياة والممتلكات 27.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى (يناير – يونيو 2022)، مقابل 24.5 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة نمو 13.1%.

وعلى الجانب الآخر، انخفضت التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 4.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى (يناير – يونيو 2022)، مقارنة بـ5.3 مليار بنفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة انخفاض 5.7%.

قفزة فى تعويضات شركات تأمين الحياة

وقفزت قيمة التعويضات المسددة فى نشاط التأمين على الحياة بنسبة 33.4% لتبلغ قيمتها 7.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي (يناير – يونيو 2022) مقابل 5.9 مليار جينه بنفس الفترة من العام السابق.

وسدد قطاع التأمين ككل (حياة وممتلكات) 12.9 مليار جنيه تعويضات خلال النصف الأول من العام (يناير – يونيو 2022)، مقارنة بـ 11.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة ارتفاع 15%.