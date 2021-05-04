نمو نصيب شركات تأمين الحياة من إجمالي أقساط السوق علي حساب الممتلكات (جراف)

نجحت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال – بتنوع هياكل ملكيتها سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو التابعة للقطاع الخاص، وبتعدد أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التكافلي- في زيادة حصتها من إجمالي الأقساط علي مستوي السوق، خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بالعام المالي السابق، وفي المقابل تراجع نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في نفس المؤشر- أي إجمالي الأقساط – خلال عامي المقارنة.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، رفعت سوق التأمين المصرية –سواء في نشاط الممتلكات والحياة- من إجمالي أقساطها لتصل الي 40.1 مليار جنيه، في العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 35.1 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة تصل الي 5 مليارات جنيه، بنسبة نمو تتجاوز الـ 14%.

وتوزعت حصيلة سوق التأمين من إجمالي الأقساط، في العام المالي 2019/2020، البالغة 40.1 مليار جنيه، بواقع 21.6 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات، مقابل 18.5 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وفي المقابل ، توزعت حصيلة سوق التأمين من إجمالي الأقساط، في العام المالي 2018/2019، البالغة 35.1 مليار جنيه، بواقع 19.7 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات، مقابل 15.4 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

ومن المعروف أن التأمين على الحياة ،هو عقد تأمين يبرم بين صاحب وثيقة التأمين أو العميل وشركة تأمين ، ويتم الاتفاق في الوثيقة على أن تقوم شركة التامين بدفع مبلغا معينا من المال في حالة وفاة صاحب الوثيقة أو إلى ورثته أو المستفيدون الذين اختارهم العميل نفسه.

ويلتزم العميل بناءا علي الوثيقة بسداد مبلغ من المال شهريا او كل ثلاث شهور أو نصف عام او عام يسمي بقسط التأمين ، ويحدد العقد فترة سريان الوثيقة. ويتفق في الوثيقة عادة على المبلغ الذي تقوم بدفعة الشركة إلى الورثة أو المستفيدون في حالة وفاة صاحب الوثيقة.

وهناك نوعان من التأمين علي الحياة، أحدهما للتأمين علي الحياة فقط ، والثاني تأمين علي الحياة مضافًا إليها الإدخار، وفي التأمين علي الحياة فقط يوجد نوع يسمي بالتأمين المؤقت ، وفي تأمين الحياة والادخار يوجد ما يسمي بالتأمين المختلط اي يغطي مخاطر العميل مضافًا اليه منحه عائد استثمار علي اقساطه نهاية مدة التأمين.

أمال التأمين على الممتلكات ، فهو واحد من أنواع التأمين التى تساعد على حماية ممتلكات الأفراد من الأخطار المتوقع حدوثها سواء الحريق أو السرقة وغيرها ، وترجع أهمية وثيقة تأمين الممتلكات في أنها تمنحك تغطية تأمينية على ممتلكاتك ضد الأخطار التي قد تلحق بها نتيجة لوقوع حوادث طبيعية أو بشرية مثل الحريق، أو السرقة، أو الأضرار الناتجة عن تغيرات المناخ وغيرها.

وينقسم تأمين الممتلكات إلى ثلاث أنواع هي ، المباني، ويقصد بها هيكل العقار وكل شيء مرفق به ، بالإضافة الي الآلات والمحتويات الأخرى، ويقصد بها كل المقتنيات ما عدا المخزون الذي قد يكون داخل ‏العقار أو المخازن ، وأخيرًا ، المخزون، ويقصد به جميع الممتلكات التي تكون للمؤمن له أو في عهدته.‏

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من إجمالي الأقساط، في العام المالي 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من إجمالي الأقساط، في العام المالي 2018/2019.