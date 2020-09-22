نمو نصيب التأمين التكافلي من الأقساط المحصلة في الربع الثاني من العام الحالي (جراف)

نجحت شركات التأمين العاملة وفق النظام التكافلي، في زيادة نصيبها من الأقساط المحصلة، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020 ، في الفترة من أول أبريل حتي نهاية يونيو، مقارنة بحصتها في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

7 % نسبة الزيادة في رصيد التأمين التكافلي

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نجاح شركات التأمين التكافلي في زيادة نصيبها من الأقساط المحصلة، بنسبة 7 % دفعة واحدة في الربع الثاني من العام الحالي.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغ رصيد سوق التأمين، من الأقساط المحصلة، لتصل الي 9.1 مليار جنيه، في الربع الثاني من العام الحالي، موزعة بواقع 1.7 مليار جنيه تقريبًا، لصالح شركات التأمين التكافلي- سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات- ، مقابل 7.4 مليار جنيه، هي نصيب شركات التأمين التجاري.

8.4 مليار جنيه حصيلة السوق من الأقساط في الربع الثاني من 2019

وكان رصيد سوق التأمين من الأقساط المحصلة، في الربع الثاني من العام الماضي 2019 ، بلغ 8.4 مليار جنيه، موزعة بيواقع 7.4 مليار جنيه لشركات التأمين التجاري، مقابل مليار جنيه تقريبًا لصالح شركات التأمين التكافلي.

وبلغت نسبة نمو سوق التأمين من الأقساط المحصلة، في الربع الثاني من العام الحالي 2020 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي 2019 ، ما يتجاوز 8.3% بقيمة 700 مليون جنيه.

الإختلاف بين التأمين التجاري والتكافلي

ويختلف التأمين التكافلى عن التأمين التجارى فى بعض الأمور، منها ما يتعلق بالشكل، والغاية والأهداف، والقسط الذي يدفعه المُشترك أو المؤمن عليه، بالإضافة الي استثمار الأموال.

من حيث الشكل، فى التأمين التجارى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المستأمن والثانى المؤمن وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة أما فى التأمين التكافلى ، فكل مستأمن له صفتان فى آن واحد ، صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال وإستثمارات التأمين والمضاربة بإسلوب شرعى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية

ومن حيث الغاية والهدف، فى التأمين التجارى الهدف الأساسى لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين ، أما فى التأمين التكافلى فإن المقصد الأساسى منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التى تصيب أيا منهم فما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين فى تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه ، والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من الأقساط المحصلة، في الربع الثاني من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من الأقساط المحصلة، في الربع الثاني من العام الماضي 2019.