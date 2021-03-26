نمو نصيب التأمين التكافلي من الأقساط المباشرة في نشاط الممتلكات (جراف)

لتصل إلي 16% في 2020 مقابل 15.6% في 2019

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

نجحت شركات تأمين الممتلكات العاملة وفق النظام التكافلي أو الإسلامي، في زيادة حصتها من الأقساط المباشرة علي مستوي السوق، خلال العام المالي الماضي 2019 /2020 ، مقارنة بالعام المالي السابق 2018 /2019 ، وفي المقابل تراجعت حصة شركات التامين العاملة وفق النظام التقليدي أو التجاري خلال عامي المقارنة.

شركات التأمين التكافلي تضيف 0.4% لحصتها السوقية في 2020

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، اضافت شركات التأمين التكافلية، 0.4% جديدة علي حصتها السوقية من الأقساط المباشرة، لترتفع من 15.6% في 2019 ، لتصل إلي 16% في 2020 ، مقابل تراجع حصة شركات التأمين التجاري، من 84.6% في 2018/2019 ، لتصل إلي 84% فقط في 2019/2020.

ويعمل في سوق تأمين الممتلكات والمسئوليات 22 شركة ، بخلاف المصرية لضمان الصادرات، التي أنشئت بقانون خاص رقم 21 لسنة 1992.

6 شركات تأمين تكافلي في مواجهة مع 16 شركة تجارية

وتضم قائمة شركات تأمين الممتلكات، 6 شركات، تزاول النشاط وفق النظام التكافلي أو الإسلامي، مقابل 16 شركة تعمل وفق النظام التقليدي أو التجاري.

وشهدت حصيلة الأقساط المباشرة لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، زيادة ملحوظة في العام المالي 2019/2020 ، بقيمة لامست 2.2 مليار جنيه، لتصل الي 20.3 مليار جنيه، مقابل 18.1 مليار جنيه في العام المالي السابق 2018/2019 ، وبنسبة نمو تلامس 12.2%.

3.3 مليار جنيه حصيلة شركات التأمين التكافلي من الأقساط المباشرة

وتوزعت حصيلة الأقساط المباشرة -التي يتم جلبها من السوق المحلية بدون إضافة أقساط إعادة التأمين الواردة سواء من الخارج أو الداخل- لشركات تأمين الممتلكات بقيمة 3.3 مليار جنيه تقريبًا موزعة علي شركات التأمين التكافلي البالغ عددها ست شركات، مقابل ما يزيد علي 17 مليار جنيه، هي نصيب شركات التأمين التجاري أو التقليدي البالغ عددها 17 شركة، بما فيها المصرية لضمان الصادرات.

الجراف التالي يوضح حصة شركات تأمين الممتلكات العاملة وفق النظام التكافلي، وكذا شركات التأمين التجارية، من الأقساط المباشرة في العام المالي 2019 /2020.

الجراف التالي يوضح حصة شركات تأمين الممتلكات العاملة وفق النظام التكافلي، وكذا شركات التأمين التجارية، من الأقساط المباشرة في العام المالي 2018 /2019.

الجراف التالي يوضح حصيلة شركات تأمين الممتلكات العاملة وفق النظام التكافلي، وكذا شركات التأمين التجارية، من الأقساط المباشرة في العام المالي 2019 /2020.

الجراف التالي يوضح حصيلة شركات تأمين الممتلكات العاملة وفق النظام التكافلي، وكذا شركات التأمين التجارية، من الأقساط المباشرة في العام المالي 2018 /2019.