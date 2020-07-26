نمو مصروفات مصر 7% خلال 11 شهرا

شهدت مصروفات الدولة المصرية نموا بنحو 7% خلال أول 11 شهرا من العام المالى المنقضى، لتصل إلى 1.17 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.09 تريليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالى السابق.

توزعت على 6 بنود

وتوزعت المصروفات على 6 بنود، هى: