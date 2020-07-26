اقتصاد وأسواق

نمو مصروفات مصر 7% خلال 11 شهرا

توزعت على 6 بنود
منى عبدالباري 3:19 م, الأحد, 26 يوليو 20 3:19 م, الأحد, 26 يوليو 20

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شهدت مصروفات الدولة المصرية نموا بنحو 7% خلال أول 11 شهرا من العام المالى المنقضى، لتصل إلى 1.17 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.09 تريليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالى السابق.

توزعت على 6 بنود

وتوزعت المصروفات على 6 بنود، هى:

  1.  الأجور وتعويضات العاملين مسجلة نموا 8.5% لتصل لـ 264 مليار جنيه.
  2. شراء السلع والخدمات، بنمو 3.5%، مسجلة 55 مليار جنيه.
  3. الفوائد بنمو 14.2%، بقيمة 440.6 مليار جنيه.
  4. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بتراجع 17.4% إلى 195.8 مليار جنيه.
  5. المصروفات الأخرى بنمو 10% إلى 72 مليار جنيه.
  6. الاستثمارات، بنمو 28.9% إلى 143.5 مليار جنيه.
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بقلم منى عبدالباري

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