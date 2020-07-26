اقتصاد وأسواق

نمو مدفوعات الفوائد 14.2% أول 11 شهرا من العام المالى المنتهى

بسبب تعجيل مدفوعات فوائد المعاشات
منى عبدالباري 2:45 م, الأحد, 26 يوليو 20 2:45 م, الأحد, 26 يوليو 20

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شهدت مدفوعات الفوائد خلال أول 11 شهرا من العام المالى المنقضى 2019 – 2020 نموا نسبته 14.2%، لتصل إلى 440.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 385.8 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام المالى السابق.

بسبب تعجيل مدفوعات فوائد المعاشات

وأرجعت وزارة المالية فى تقريرها عن هذه الفترة من العام المالى المنقضى (يوليو 2019 – مايو 2020) هذا النمو المُطرد فى مدفوعات الفوائد إلى تعجيل سداد مدفوعات الفوائد المستحقة لصالح صناديق المعاشات فى سبتمبر 2019، بدلا من نهاية العام المالى المنقضى.

واستحوذت مدفوعات الفوائد على الجزء الأكبر من المصروفات خلال الفترة المذكورة والتى سجلت 1.17 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1 تريليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالى السابق.

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بقلم منى عبدالباري

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