نمو محافظ إعادة التأمين الأوروبية بنسبة 5% فى تجديدات 2021

أظهر مسح أجرته مؤسسة Litmus فى أوروبا أن أكبر أربع شركات إعادة تأمين أوروبية – هانوفر ري ، وميونخ ري ، وسكور وسويس ري – نمت محفظتها المجمعة بنسبة 5٪ في تجديدات يناير 2021.

وقال المحللون في Litmus إن الزيادة تعكس نموًا قويًا للأعمال الجديدة عبر جميع خطوط الأعمال الأساسية تقريبًا.

هانوفررى وسكور رى نجحا فى تنمية محافظهم

وأشارت تحليات Litmus إلى أن نمو المحفظة كان بنسبة 5% هو نفس المستوى الذي تم تسجيله لهذه المجموعة في يناير 2020 ، لكن ميونخ رى وهانوفر رى وسكور رى نجحت بالفعل في تنمية محافظها بنسبة أكبر بكثير بنسبة 16 ٪ و 11 ٪ و 9 ٪ على التوالي.

وأضافت أنه تم تعويضها بانكماش بنسبة 11 ٪ في سويس رى بسبب إجراءات تقليل المخاطر في المحفظة والتخفيضات في إجمالي تعرض الممتلكات والتخفيضات في الأسهم الكبيرة المتضررة.

ومع ذلك ، يمثل Litmus حوالي ثلث أقساط إعادة التأمين العالمية بالحوادث والممتلكات P&C ، .

ولفت المحللون إلى أن هذا الأداء المتباين من المرجح أن يعكس اتجاهات أوسع في السوق ككل، وبالنسبة لهذه المجموعة وحدها ، كان ما يقرب من نصف أقساط إعادة التأمين التقليدية المنصوص عليها في المعاهدة قابلة للتجديد في 1 يناير 2021.

تجديد اتفاقيات إعادة بقيمة 25.7 مليار يورو

ولفت Litmus إلى أنه تم تجديد 28.4 مليار يورو من أقساط إعادة التأمين بموجب اتفاقياتها و تم إلغاء 9٪ منها أو استبدالها ، مما أدى إلى تجديد إجمالي 25.7 مليار يورو.

وأشار Litmus إلى أن زيادة بنسبة 4٪ عند التجديد تعكس تأثير تغيرات الأسعار والزيادات في الأسهم على الإتفاقية ، بينما ساهمت الأعمال الجديدة بنسبة 10٪ إضافية ، مستفيدة من النمو عبر جميع خطوط الأعمال الأساسية تقريبًا.

وأبلغت كل شركة عن ارتفاع إجمالي في الأسعار المعدلة حسب المخاطر ، تتراوح من 2.4٪ لشركة ميونخ رى إلى 7.8٪ لـ سكور مع زيادات في الأسعار عبر جميع الخطوط والأقاليم تقريبًا ، خاصة في الأعمال المتأثرة بالخسائر.

وتم الإبلاغ بالمثل عن تشديد الشروط والأحكام ، بما في ذلك إدخال استثناءات الأمراض المعدية في فئات معينة.

كما توقع كل من معيدي التأمين الأربعة استمرار الاتجاهات الإيجابية التي شهدتها عمليات تجديد شهر يناير خلال التجديدات اللاحقة خلال العام.