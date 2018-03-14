نمو مبيعات 1600 سي سي يسهم في تماسك أداء الملاكي خلال يناير

أحمد شوقيأسهم نمو مبيعات السيارات الملاكي التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي في تماسك الأداء الإجمالي للقطاع خلال يناير 2018 بعد التراجع الكبير الذي أصاب الفئات الأخرى.وارتفعت مبيعات فئة الملاكي التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي بنسبة 25% خلال يناير الماضي لتصل إلى 4

أحمد شوقي

أسهم نمو مبيعات السيارات الملاكي التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي في تماسك الأداء الإجمالي للقطاع خلال يناير 2018 بعد التراجع الكبير الذي أصاب الفئات الأخرى.

وارتفعت مبيعات فئة الملاكي التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي بنسبة 25% خلال يناير الماضي لتصل إلى 4.1 ألف وحدة مقابل 3.3 ألف خلال يناير 2017، مما أدى لارتفاع حصتها السوقية من المبيعات الإجمالية للقطاع البالغة 6.8 ألف وحدة إلى 61% مقابل 48% من مبيعات الفترة ذاتها من 2017 والتي بلغت 6.9 ألف وحدة.

وقد أسهم ذلك في استقرار نسبي للمبيعات الإجمالية لقطاع الملاكي خلال يناير 2018، مع هبوط لم تتجاوز نسبته 2% مقارنة بمبيعات الفترة ذاتها من 2017؛ في الوقت الذي سجلت فيه فئات الملاكي الأخرى تراجعًا ترواحت نسبته بين 8 و100%.

وقد سجلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV أعلى من 2000 سي سي أقل نسبة انخفاض بواقع 8%، فيما سجلت فئة الملاكي الفاخرة اعلى من 2000 سي سي أعلى معدل للتراجع.

ويوضح الرسم التالي معدل الانخفاض لكافة فئات الملاكي خلال يناير 2018 مقارنة بيناير 2017 والتور بالحصص السوقية لكل فئة.



