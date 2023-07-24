نمو مبيعات «هيونداي» و«كيا» من السيارات الكهربائية في أمريكا 5.9% خلال النصف الأول

ارتفعت مبيعات شركة هيونداي موتور والشركة الأصغر التابعة لها كيا من السيارات الكهربائية بنسبة 5.9% في الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بالعام الذي سبقه وسط تسارع التحول إلى المركبات الكهربائية، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت هيونداي وكيا معا 46,826 سيارة كهربائية في النصف الأول في أهم سوق للسيارات في العالم، ارتفاعا من 44,233 وحدة قبل عام، حسبما ذكرت الرابطة الكورية للسيارات والتنقل (KAMA) في بيان.

وتشمل المركبات الكهربائية المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs)، والمركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء (PHEVs)، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين (FCEVs).

لكن البيان قال إن الحصة السوقية لشركتي صناعة السيارات الكوريتين الجنوبيتين في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية انخفضت إلى 7% في الأشهر الستة الأولى من 10.5% قبل عام.