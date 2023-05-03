نمو مبيعات «هيونداي وكيا» في السوق الأمريكية 15% خلال أبريل

ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة لشركتي هيونداي موتور وكيا بنسبة حوالي 15% لكل منهما في السوق الأمريكية خلال أبريل، بفضل زيادة مبيعات السيارات الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية المتعددة الأغراض، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت شركة هيونداي موتور أمريكا إنها باعت 70,812 سيارة جديدة خلال أبريل بزيادة 14.8% على أساس سنوي. وهذا ثاني أفضل أداء لأي شهر من أشهر أبريل في السوق الأمريكية.

وبلغت مبيعات التجزئة 64,895 وحدة في أبريل، بزيادة 5% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات التراكمية بنسبة 15% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل لتصل إلى 255,261 وحدة.

وزادت مبيعات سيارات “ألنترا” بنسبة 57% و”كونا إي في” بنسبة 155%، و”سنتافي هايبرد” بنسبة 259% و”توسان هايبرد” بنسبة 101% لتسجل رقما قياسيا لأي شهر من أشهر أبريل.

وبلغت مبيعات التجزئة للسيارات الصديقة للبيئة 11,571 وحدة في أبريل بزيادة 56% على أساس سنوي لتشكل 18% من إجمالي مبيعات التجزئة.

ومع ذلك، فإن مبيعات سيارة “أيونيك 5” التي تم استبعادها من الاستفادة من الإعفاء الضريبي بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي، انخفضت بنسبة 13% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 2,323 وحدة.

وقالت شركة كيا أمريكا إن مبيعاتها بلغت 68,205 وحدات في أبريل، بزيادة 15.5% على أساس سنوي.

وزادت المبيعات التراكمية بنسبة 20% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل لتصل إلى 252,341 وحدة.

وسجلت مبيعات سيارات “كارنيفال” و”سبورتاج” و”تيلورايد” رقما قياسيا في أبريل. شكلت مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض 71% من إجمالي المبيعات في أبريل.

ومع ذلك، فإن مبيعات سيارة “إي في 6” الكهربائية تراجعت بنسبة 52.8% لتصل إلى 1,241 وحدة.