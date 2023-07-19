نمو مبيعات «هيونداي» و«كيا» في أوروبا بنسبة 3.3% خلال النصف الأول

أعلنت شركتا “هيونداي موتور” و”كيا” التابعة لها اليوم الأربعاء أن مبيعات سياراتهما في أوروبا ارتفعت بنسبة 3.3% في الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة مع العام السابق، بفضل المبيعات القوية لطرازات السيارات المتعددة الاستخدامات.

وذكرت وكالة يونهاب أن “هيونداي” و”كيا” باعتا 575,432 سيارة في أوروبا خلال النصف الأول، ارتفاعا من 557,025 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما ذكرته الشركتان، نقلا عن بيانات من الاتحاد الأوروبي للشركات المصنعة للسيارات.

لكن حصة “هيونداي” و”كيا” في السوق انخفضت إلى 8.7% من سوق سيارات الركاب الأوروبية في النصف الأول، مقارنة مع 9.9% في العام الماضي.

وكانت الطرازات الأكثر مبيعا هي “سبورتاج” لشركة “كيا” و”توسان” الرياضية المتعددة الاستخدامات لشركة “هيونداي”. لكن مبيعات الطرازات الكهربائية، بما في ذلك “EV6” لشركة “كيا” و”آيونيك 5″ لشركة “هيونداي”، تراجعت بنسبة 8.6% على أساس سنوي؛ لتصل إلى 71,240 وحدة في الأشهر الستة الأولى.

وفي يونيو، باعت الشركتان 106,605 سيارات في أوروبا، بزيادة قدرها 4.8% من 101,702 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي. لكن حصتهما تراجعت أيضا من 9.5% إلى 8.4%.

وفي الشهر الماضي، ارتفعت التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية بالكامل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 66% على أساس سنوي عند 158,252 وحدة.

وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي للشركات المصنعة للسيارات أن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات شكلت 15% من سوق سيارات الركاب الأوروبية في يونيو، ارتفاعا من 10.7% في العام السابق.

وقد تبين أن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات هي ثالث أكثر الخيارات انتشارا بين مشتري السيارات الجديدة في أوروبا، متجاوزة سيارات الديزل لأول مرة، حسبما ذكرت البيانات.