نمو مبيعات «هيونداي» و«كيا» في أوروبا 3.5% خلال 9 أشهر

أعلنت شركتا “هيونداي موتور” و”كيا” التابعة لها، أن مبيعاتهما من السيارات في أوروبا ارتفعت بنسبة 3.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بفضل زيادات مبيعات السيارات المتعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية في المنطقة، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت الشركتان 850,965 سيارة في أوروبا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بزيادة 3.5% من العام السابق، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي للشركات المصنعة للسيارات.

وارتفعت مبيعات “هيونداي” بنسبة 1.8%، بينما ارتفعت مبيعات “كيا” بنسبة 5.1%.

ومع ذلك، انخفضت حصة السوق الأوروبية لشركتي “هيونداي” و”كيا” بنسبة 1.1% عن العام الماضي، وفقا للشركتين.

وأشارت الشركتان إلى أن زيادة مبيعات السيارات المتعددة الاستخدامات أدت إلى نمو المبيعات الإجمالي خلال هذه الفترة. وباعت “هيونداي” 100,379 سيارة من طراز “توسان”، بينما باعت “كيا” 119,141 سيارة من طراز “سبورتاج” خلال هذه الفترة.

وقالت الشركتان إن مبيعات السيارات الكهربائية المشتركة زادت بنسبة 3.9%، حيث باعت “كيا” 30,168 سيارة من طراز “Niro EV” و29,026 سيارة من طراز “EV6”.