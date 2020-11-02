نمو مبيعات هيونداي من السيارة جينيسيس إلى 85 ألف وحدة فى 9 أشهر

أظهر تقرير أن شركة هيونداي موتور باعت أكثر من 380 ألف وحدة من علامتها التجارية الفاخرة جينيسيس في الأسواق الخارجية على مدى السنوات الخمس الماضية منذ إطلاق العلامة التجارية في نوفمبر 2015 ، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت مصادر إن مبيعات جينيسيس وصلت إلى 384,471 وحدة في سبتمبر من هذا العام ، مما يدل على استقرار مبيعاتها في سوق سيارات الركاب العالمي.

تتكون تشكيلة جينيسيس الحالية من سيارات السيدان G70 و G80 و G90 و GV80 SUV.

وخلال الأشهر التسعة الأولى ، بلغت مبيعات جميع طرز جينيسيس 85,524 وحدة ، في حين بلغت مبيعات جي 70 11,994 وحدة ، وجي 80 ، ،39,472 وحدة ، و G90 عند 9,059 وحدة و السيارة الرياضية GV80 بلغت مبيعاتها 24,999 وحدة.

السيارة الأكثر مبيعًا في الأسواق الخارجية والمحلية هي سيارة G80 السيدان

ومن بين مجموعة جينيسيس، كانت السيارة الأكثر مبيعًا في الأسواق الخارجية والمحلية هي سيارة G80 السيدان على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث وصل إجمالي مبيعاتها المحلية 160,564 وحدة وإجمالي مبيعاتها الخارجية 41308 وحدة.

وقالت المصادر إنه بالنظر إلى نمو المبيعات الأخير، من المرجح أن تتجاوز مبيعات جينيسيس 400 ألف في المستقبل.

كشفت هيونداي مؤخرا عن تصميم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات GV70

وكشفت شركة هيونداي موتور مؤخرا عن تصميم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات GV70 تحت علامتها التجارية المستقلة جينيسيس، بهدف إطلاقها في السوق المحلي خلال الربع الرابع.

وستتم إضافة السيارة الرياضية GV70 وسيارة كهربائية بالكامل إلى تشكيلة جينسيس التابعة للشركة بحلول عام 2021.

وأعلنت شركة هيونداي موتور أنها سجلت خسارة في الربع الثالث على أساس سنوي بسبب عمليات استدعاء ضخمة للمنتجات المعيبة وإدارة الجودة، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الشركة في بيان إنها سجلت خسارة صافية قدرها 188.8 مليار وون (167 مليون دولار) خلال الربع الثالث من هذا العام، مضيفة أنها سجلت صافي ربح قدره 460.5 مليار وون في نفس الفترة من العام الماضي.

خصصت هيونداي 2.1 تريليون وون لتكاليف استدعاء محرك معيب بإحدى سيارتها

وخصصت شركة هيونداي موتور 2.1 تريليون وون لتكاليف استدعاء محرك معيب بإحدى سيارتها والإجراءات الوقائية لإدارة الجودة، وهو ما انعكس على النتائج الفصلية.

وفي أواخر العام الماضي، توصلت مجموعة هيونداي موتور إلى تسوية مع مالكي السيارات بشأن مشاكل محرك ثيتا 2 (GDi)، في الولايات المتحدة.

وقالت شركة هيونداي موتور الأسبوع الماضي إنها ستستدعي طواعية 77 ألف وحدة من طراز “كونا إلكتريك” بسبب خلل في خلية البطارية، حيث تم الإبلاغ عن 14 حالة حريق في هذا الطراز، بما يشمل 10 حالات محلية و4 حالات بالخارج منذ عام 2018.

كما شهدت الشركة خسارة تشغيلية بلغت 313.8 مليار وون في الربع الثالث مقارنة مع تسجيل أرباح تشغيلية بلغت 378.5 مليار وون في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مبيعاتها بنسبة 2.3% لتصل إلى 27.58 تريليون وون من 26.97 تريليون وون في نفس الفترة من العام الماضي.