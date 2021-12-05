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نمو مبيعات هيونداى إلى 3 ملايين و550 ألف سيارة فى 11 شهرا

تراجع مبيعات هيونداى موتور إلى 312,602 سيارة في نوفمبر
أحمد فراج 12:55 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 12:55 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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أعلنت شركة هيونداي موتور أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 17% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وسط نقص عالمي في الرقائق، بحسب وكالة يونهاب.

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، ارتفعت مبيعات هيونداي موتور بنسبة 5.4% لتصل إلى 3.55 مليون سيارة، مقارنة مع 3.37 مليون سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع مبيعات هيونداى موتور إلى 312,602 سيارة في نوفمبر

وقالت هيونداي موتور في بيان إنها باعت 312,602 سيارة في نوفمبر، بانخفاض من 377,193 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن مبيعاتها المحلية تراجعت بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 62,071 وحدة في الشهر الماضي، إذ استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج السيارات ومبيعاتها.

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تراجع المبيعات الخارجية 18%

وأشارت إلى أن مبيعاتها الخارجية انخفضت أيضًا بنسبة 18%، لتصل إلى 250,531 وحدة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

هيونداي موتور تعدل هدف مبيعاتها إلى 4 ملايين سيارة لهذا العام

وفي ظل نقص المعروض من الرقائق، قامت شركة هيونداي موتور بتعديل هدف مبيعاتها إلى 4 ملايين سيارة لهذا العام من 4.16 مليون سيارة أعلنت عنها في وقت سابق من هذا العام. وقد باعت الشركة 3.74 ملايين سيارة في العام الماضي.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات أن مبيعات شركات تصنيع السيارات الكورية الخمس تراجعت بنسبة 15% في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وسط استمرار النقص العالمي في الرقائق وجائحة فيروس كورونا في التأثير على إنتاج السيارات ومبيعاتها.

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مبيعات السيارات الكورية الخمسة تسجل 573,758 وحدة في نوفمبر

وسجلت مبيعات شركات تصنيع السيارات الكورية الخمس ، وهي “هيونداي موتور” و”كيا” و”جنرال موتورز كوريا” و”رينو سامسونج موتورز” و”سانج يونج موتور” 573,758 سيارة في نوفمبر، انخفاضًا من 674,725 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي، وفقًا للبيانات.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات شركات تصنيع السيارات الكورية الخمس فى السوق المحلية انخفضت بنسبة 14% لتصل إلى 123,136 وحدة في الشهر الماضي، مقارنة مع 143,591 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 15% لتصل إلى 450,622 وحدة، مقارنة مع 531,134 وحدة.

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وتراجعت مبيعات “هيونداي” بنسبة 17% لتصل إلى 312,602 وحدة في نوفمبر، بـ377,193 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت مبيعات “كيا” بنسبة 13% لتصل إلى 222,232 وحدة، مقارنة مع 256,215 وحدة.

وقالت شركتا “هيونداي” و”كيا” إنهما ستواصلان هذا العام التركيز على الترويج لطرازاتهما الجديدة، بما فيها سيارة “أيونيك 5” الكروس أوفر الكهربائية بالكامل لشركة “هيونداي” وسيارة “EV6” الكهربائية بالكامل لشركة “كيا”.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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