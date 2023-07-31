نمو مبيعات «نوفو نورديسك» للأدوية 7.7% خلال أول 5 شهور من 2023

سجلت شركة نوفو نورديسك نموًا بنسبة 7.7% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 1.3 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 1.4 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا».

وتعد «نوفو نورديسك» شركة أدوية دنماركية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في الدنمارك ، ولديها مصانع إنتاج في ثمانية دول، إضافة إلى شركات تابعة أو مكاتب علمية في 5 دول.

يتم التحكم في نوفو نورديسك من قبل المساهم الأكبر نوفو القابضة بامتلاك ما يقرب من 25 ٪ من أسهمها وأغلبية 45% من أسهم التصويت.

وتهتم الشركة بتصنيع أدوية لعلاج أمراض المعدة وأجهزة رعاية مرضى السكري، والعلاج بهرمون النمو، والعلاج بالهرمونات البديلة.

كشف الدكتور أيمن حسن المدير العام ورئيس مجلس إدارة «نوفو نورديسك» عن جهودها لتطوير واكتشاف خيارات علاجية مبتكرة تساعد المصابين بأمراض مزمنة، بما تمتلكه من عوامل الخبرة والمهارة والابتكار، للمساعدة في فهم وإدارة مرض السمنة باعتبار الشركة صاحبة باع طويل كأحد الرواد على مستوى العالم في علاج مرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة، ومنها السمنة التي تعتبر أحد الأمراض المزمنة التي تتطلب إدارة على المدى الطويل.

شاركت هيئة الدواء المصرية في الاحتفالية التي أقامتها شركة نوفو نورديسك بمناسبة توافر مستحضر دوائي جديد لعلاج مرض السكري النوع الثاني، وهو أحدث عقال لعلاج السكري في العالم، وأول عقار بيولوجي مصنع في شكل أقراص وليس حقن، ذلك بالتزامن مع طرحه في أوروبا والولايات المتحدة.