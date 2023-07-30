نمو مبيعات «ماركيرل» للأدوية 42% خلال أول 5 شهور من 2023

سجلت شركة ماركيرل نموًا بنسبة 42% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 1.2 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 1.7 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا»

نفذت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، صفقة على 22.7 ألف سهم من أسهم شركة «ماركيرل للأدوية»، بقيمة 826 مليون جنيه.

ومثلت شركة إتش سى دور سمسار طرفى الصفقة التى تمت بالدولار الأمريكى، فى سوق صفقات خارج المقصورة.

بحسب بيان صحفي منذ عدة شهور عن الدكتور وجدى منير، المدير العام للشركة، كان صندوق استثمار إنجليزى وآخر فرنسى يستهدفان إتمام الاستحواذ على حصة تبلغ 20% فى الشركة، وستتوزع الحصة المذكورة بواقع 15% لصالح الصندوق الإنجليزى، و5% لنظيره الفرنسى، وفق ما قاله «منير»، دون أن يذكر أى تفاصيل حول قيمة الصفقة، التى من المقرر أن توجه حصيلتها نحو توسيع عمليات الشركة.

وقال «منير» فى يوليو الماضى، إنَّ الشركة تستهدف استثمار 400 مليون جنيه لتطوير أعمالها بالفترة المقبلة، موضحًا أن «ماركيرل» تمتلك عددًا من الأدوية المتنوعة لعلاج الأمراض المختلفة مثل أدوية الكوليسترول والسكر وتخطط لإنتاج دواء جديد لعلاج الدهون الثلاثية سيكون الأول من نوعه فى مصر.

وتخطط الشركة للتوسع فى إنتاج أدوية البخاخات لعلاج الأمراض الصدرية، كما تنفذ الشركة منطقة لإنتاج الحقن الجاهزة الملء، وتسعى لإضافة خط إنتاج جديد لقطرات العيون، ومن المتوقع الانتهاء من تلك التوسعات خلال عامين.