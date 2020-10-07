نمو مبيعات كيا موتورز 10% فى السوق المحلية خلال سبتمبر بفعل ارتفاع الطلب

أعلنت شركة كيا موتورز أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 10.3% في شهر سبتمبر مقارنة مع العام السابق، بفضل المبيعات المحلية القوية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت كيا موتورز في بيان اليوم إن الشركة باعت 260,023 سيارة في سبتمبر، بزيادة من 235,810 وحدة قبل عام، مدعومة بالمبيعات القوية لسيارة سبورتاج الرياضية المتعددة الاستخدامات.

وقفزت مبيعات كيا موتورز المحلية بنسبة 21.9% على أساس سنوي إلى 51,211 وحدة الشهر الماضي مقارنة مع 42,005 وحدات قبل عام، وقالت شركة كيا إن مبيعاتها الخارجية قفزت بنسبة 7.7% من 193,805 وحدات إلى 208,812 وحدة خلال نفس الفترة.

وأشارت كيا موتورز إلى أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 8.8% إلى 1,863,966 سيارة في الفترة من يناير إلى سبتمبر من 2,043,780 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

هبطت مبيعات شركات صناعة السيارات الخمس في كوريا الجنوبية 12.8% في أغسطس

يذكر أن مبيعات شركات صناعة السيارات الخمس في كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 12.8% في أغسطس الماضى مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية الخمس – وهي “هيونداي موتور” و”كيا موتورز” و”جنرال موتورز كوريا” و”رينو سامسونغ موتورز” و”سانغ يونغ موتور” أن إجمالي مبيعات السيارات في الأسواق المحلية والخارجية تراجع بنسبة 12.8% في أغسطس مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 590,885 وحدة.

وانخفضت المبيعات المحلية للشركات الخمس بنسبة 5.6% لتصل إلى 111,847 وحدة، وتراجعت المبيعات الخارجية بنسبة 14.3% لتبلغ 479,038 وحدة.

وانخفضت مبيعات شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، في أغسطس الماضي في الأسواق المحلية والعالمية بنسبة 14.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى 312,990 وحدة.

وارتفعت المبيعات المحلية لهيونداي بمقدار 3.2% إلى 54,590 وحدة في الشهر الماضي، لكن المبيعات الخارجية لهيونداي هبطت بنسبة 17.1% لتصل إلى 258,400 وحدة خلال الفترة نفسها.

بلغت مبيعات كيا موتورز المحلية والخارجية 216,945 وحدة في أغسطس

من جهة أخرى، بلغت مبيعات كيا موتورز المحلية والخارجية 216,945 وحدة في أغسطس.

وانخفضت مبيعات كيا موتورز المحلية بمقدار 11.3% إلى 38,463 وحدة في الشهر الماضي، وتراجعت المبيعات الخارجية بنسبة 3.7% إلى 178,482 وحدة في الشهر نفسه.

وبلغت المبيعات الإجمالية لشركة جنرال موتورز كوريا 27,747 وحدة، وانخفضت مبيعاتها المحلية بنسبة 8% إلى 5,898 وحدة، لكن ارتفعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 20.7% إلى 21,849 وحدة.

وهبطت المبيعات الإجمالية لشركة رينو سامسونج موتورز بنسبة 41.7% لتصل إلى 7,570 وحدة، وانخفضت مبيعاتها المحلية بنسبة 21.5% لتصل إلى 6,104 وحدة، وتراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 71.9% لتبلغ 1,466 وحدة.

وباعت شركة سانج يونج موتور ما مجموعه 8,027 وحدة، مما يمثل انخفاضا بنسبة 19.9%. وانخفضت مبيعاتها المحلية بنسبة 15.5% إلى 6,792 وحدة، وتراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 37.5% إلى 1,235 وحدة.