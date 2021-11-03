بورصة وشركات

نمو مبيعات «كابو» 59٪ خلال الربع الأول من 2021-2022

ة ١.٩٨ مليون جنيه أرباح
جهاد سالم 12:29 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 12:29 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس إدارة شركة النصر للملابس و المنسوجات “كابو” ، على نتائج الأعمال المستقلة والمجمعة ، غير المدقة للربع الأول من ٢٠٢١- ٢٠٢١.

وتضمنت ننتائج أعمال الشركة المجمعة ، تحقيق صافي ربح بقيمة ١.٩٨ مليون جنيه ، مقابل خسائر بقيمة ١٠.٥ مليون جنيه بالربع الأول من العام المالي السابق.

وبلغت صافي مبيعات الشركة المجمعة خلال ٣ أشهر نحو ٨٠.٥٢ مليون جنيه ، مقارنة ب ٥٠.٧٢ مليون جنيه ، بنسبة ارتفاع ٥٩٪.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تنخفض الأربعاء وتترقب قرارات «الفيدرالي»

وحققت شركة النصر للملابس والمنسوجات “كابو” ارباح مستقلة ، بقيمة ١٧٧ الف جنيه ، مقابل خسائر بنحو ١.٢٥ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي السابق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

الأسهم الأوروبية تنخفض الأربعاء وتترقب قرارات «الفيدرالي»

محمد عبد السند 12:44 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

42.5 مليون جنيه ارباح مجمعة لـ«القاهرة للدواجن» في الربع الثالث من ٢٠٢١

جهاد سالم 12:41 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

عمومية مطاحن شرق الدلتا تعتمد المركز المالي وتوزيعات الأرباح

جهاد سالم 11:51 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

الضرائب تُلزم مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملف في موعد أقصاه شهر

منى عبدالباري 11:46 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

أرباح «إيديتا» تنمو 49٪ في 9 أشهر

جهاد سالم 11:11 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

نمو أرباح الدار العقارية 11% إلى 128 مليون دولار في 3 أشهر

أحمد فراج 10:58 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21