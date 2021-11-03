نمو مبيعات «كابو» 59٪ خلال الربع الأول من 2021-2022

وافق مجلس إدارة شركة النصر للملابس و المنسوجات “كابو” ، على نتائج الأعمال المستقلة والمجمعة ، غير المدقة للربع الأول من ٢٠٢١- ٢٠٢١.

وتضمنت ننتائج أعمال الشركة المجمعة ، تحقيق صافي ربح بقيمة ١.٩٨ مليون جنيه ، مقابل خسائر بقيمة ١٠.٥ مليون جنيه بالربع الأول من العام المالي السابق.

وبلغت صافي مبيعات الشركة المجمعة خلال ٣ أشهر نحو ٨٠.٥٢ مليون جنيه ، مقارنة ب ٥٠.٧٢ مليون جنيه ، بنسبة ارتفاع ٥٩٪.

وحققت شركة النصر للملابس والمنسوجات “كابو” ارباح مستقلة ، بقيمة ١٧٧ الف جنيه ، مقابل خسائر بنحو ١.٢٥ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي السابق.