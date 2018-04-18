نمو مبيعات فولكس فاجن جروب للسيارات 7.4% الربع الأول

شريف عيسى صعدت معدلات أداء مجموعة فولكس فاجن جروب، أكبر مصنع للسيارات بالإتحاد الأوروبى، خلال الربع الأول 7.4%، بإجمالى 2.7 مليون سيارة، مقارنه بالفترة ذاتها من العام الماضى والتى بلغت 2.5 مليون وحدة. وتمتلك فولكس فاجن جروب العديد من العلامات التجارية والتى من بينها فولكس فاجن، وأو

شريف عيسى

صعدت معدلات أداء مجموعة فولكس فاجن جروب، أكبر مصنع للسيارات بالإتحاد الأوروبى، خلال الربع الأول 7.4%، بإجمالى 2.7 مليون سيارة، مقارنه بالفترة ذاتها من العام الماضى والتى بلغت 2.5 مليون وحدة.

وتمتلك فولكس فاجن جروب العديد من العلامات التجارية والتى من بينها فولكس فاجن، وأودى، وسكودا، وسيات، بورش، وفولكس فاجن التجارية، وسكانيا، وMAN، علاوة عن بنتلى، وبوجاتى.

وفى مارس منفرداً، استطاعت الوصول لحاجز مليون سيارة للمرة الثانية خلال هذا العام بعد ان حققته سابقاً خلال شهر يناير، بنسبة نمو 5.3%.

واستمرت سيات الأسبانية فى تحقيق أعلى معدلات نمو فى مبيعاتها بـ 18.7% مقارنه بباقى العلامات التجارية، بعد تمكنها الربع الأول من بيع 139 ألفاً، و200 سيارة خلال الربع الأول.

واستطاعت فولكس فاجن من بيع 1.5 مليون سيارة، بنمو 5.9%، خلال تلك الفترة، فيما استطاعت أودى من تحقيق طفرة فى أداءها 9.8%، بإجمالى 463.8 ألف سيارة.

واستطاعت سكودا تحقيق تحسن واضع فى مبيعاتها الإجمالية خلال تلك الفترة بإجمالى 316.7 ألف سيارة، بنمو 11.7%، اما عن أداء العلامة الرياضية الفاخرة بورش فتمكنت من بيع 63.5 ألف سيارة، بنمو 6.3%.

وأحرزت MAN لوسائل النقل نمواً فى أداء مبيعاتها بـ 21.3%، بإجمالى 30.6 ألف وحدة، كما استمر نمو مبيعات سكانيا بـ 9.6%، بإجمالى 22.6 ألف شاحنة وأتوبيس.

أما على صعيد فولكس فاجن التجارية، فكانت العلامة التجارية الأسوء حاضا ًلاسميا فى ظل طفرات النمو التى شهدتها باقى العلامات التابعة لفولكس فاجن، بعد ان تراجعت مبيعاتها بـ 5.9%، بإجمالى 114.7 ألف مركبة.