نمو مبيعات فولفو عالميًا 14.5% خلال 7 أشهر

شريف عيسى:صعدت مبيعات شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات 14.5% خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام، لتسجل 368 ألفًا، و570وحدة، مقابل 321 ألفًا، و 919 سيارة، خلال نفس الفترة من 2017.وشهدت مبيعات فولفو خلال يوليو ارتفاعاً بـ 15%، بعد تمكنها من تسليم 50 ألفًا، و 931 وحدة، مقارنه بمع

شريف عيسى:





صعدت مبيعات شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات 14.5% خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام، لتسجل 368 ألفًا، و570وحدة، مقابل 321 ألفًا، و 919 سيارة، خلال نفس الفترة من 2017.

وشهدت مبيعات فولفو خلال يوليو ارتفاعاً بـ 15%، بعد تمكنها من تسليم 50 ألفًا، و 931 وحدة، مقارنه بمعدلات التسليم خلال نفس الشهر من العام الماضى والتى قدرت بـ 44 ألفًا، و278 سيارة.

وتعود القفزة فى أداء العلامة التجارية إلى ارتفاع الطلب على موديلاتها فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وتكتل دول الإتحاد الأوربى.

ففى الولايات المتحدة الأمريكية، ساهم ارتفع الطلب على طرازى XC60، وXC90، والمنتمين لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدامات SUV فى نمو مبيعات فولفو بـ 37%، لتسجل 56 ألفًا، و 244 وحدة، فى الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو من العام الجارى، مقارنه بـ 41 ألفًا، و 69 سيارة تم تسليمها خلال نفس الفترة من 2017.

وشهد الصين تزايد الإقبال على كلاً من XC60، وS90 المجمعيين محليًا ببكين، الأمر الذى ساهم فى الوصول بحجم المبيعات إلى 71 ألفًا، و 601 وحدة خلال تلك الفترة من هذا العام ، مقارنه بـ 61 ألفًا، و 181 سيارة تم بيعها خلال 2017، بمعدل نمو 17%.

أما بالنسبة لأوروبا، ارتفعت مبيعاهها 6.2% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى لتسجل 188 ألفًا، و 835 سيارة، مقارنه بمعدلات البيع خلال العام الماضى والتى بلغت 177 ألفًا، و 778 وحدة، مع توايد الطلب على كل من XC60، وS90، وXC90، بالإضافة إلى XC40 الجديدة كليًا.

وارتفعت مبيعات باقى دول العالم بنسبة تصل إلى 23.9%، خلال الفتة من يناير وحتى نهاية يوليو، لتسجل 51 ألفًا، و 890 سيارة، مقابل 41 ألفًا، و 891 وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

واحتل طراز XC60، والمنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV، قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا لفولفو خلال النصف الأول، بإجمالى 103 ألفًا، و 17 سيارة، بعد ان قدرت مبيعاتها خلال العام الماضى بـ 3256 سيارة فقط، لتستحوذ على حصة قدرها 30% من المبيعات الإجمالية للعلامة التجارية، وجاء طراز XC90 فى المرتبة الثانية بإجمالى 54 ألفًا، و815 سيارة.