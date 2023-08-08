نمو مبيعات «فايزر» للأدوية 30% خلال أول 5 أشهر من 2023

سجلت مبيعات شركة فايزر للأدوية نموًا بنسبة 30% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 1.5 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 1.8 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا»

قال الدكتور أحمد الشاذلي، المدير العام لفايرز لمصر والسودان، إن الشركة تستهدف فايزر التوسع داخل السوق المصري والاستمرار في التعاون مع الحكومة المصرية من طرح 7 أدوية جديدة خلال عام 2023.

وأضاف أن يجري مناقشة استثمار ضخم مع الحكومة المصرية، لتصنيع لقاح فايزر الأخير Prevnar في مصر، مؤكدًا أن المفاوضات تسير بشكل جيد في هذا الشأن.

أطلقت شركة فايزر للمستحضرات الدوائية تطبيقًا لتعزيز إمكانية الحصول على الأدوية وتحمُّل تكاليفها، في إطار برامج دعم المرضى.

يحمل تطبيق شركة «فايزر» اسم IUdo إذ يسهم التطبيق في تحسين تجربة المرضى من خلال برامج محددة لدعم المرضى، وأيضًا تجربة اختصاصيّي الرعاية الصحية، من خلال تسريع عملية التسجيل والالتحاق بالبرنامج.

وأكدت الشركة أن التطبيق يهدف لتلبية احتياجات المرضى الخاصة بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه يسهم في تحسين جودة الرعاية وتوفير الراحة، والحد من الأعباء المرتفعة التكلفة المترتبة عن الرعاية المستمرة.

وقال أحمد الشاذلي، مدير عام فايزر في مصر والسودان: “لا تتوقف ابتكاراتنا عند الأدوية؛ بل نسعى دائمًا إلى تصميم حلول مبتكرة وقابلة للتطوير للمرضى؛ بهدف تحسين قدرة المرضى على تحمل تكاليف العلاج وإمكانية الحصول على علاجات فايزر، وفي الوقت نفسه تعزيز رحلة المريض وتجربته من خلال المنصات الرقمية”.

وأضاف أن “إطلاق تطبيق IUdo في مصر شهادة على اتجاه شركة فايزر لتصبح مؤسسة أكثر توجهًا علميًّا وتركيزًا على المريض، مع اهتمامها بأهمية التحول الرقمى، والذي يلبي الاحتياجات المتغيرة للمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية. ونعتقد أن هذا التطبيق سيساعد في سد الثغرات في رحلة المريض، ومن ثم تمكينهم من التنقل والتحكم في رحلة برنامجهم أينما كانوا ووقتما يريدون”.