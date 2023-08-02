نمو مبيعات «سيديكو» للأدوية 32.5% خلال أول 5 أشهر من 2023

سجلت شركة سيديكو للأدوية نموًا بنسبة 32.5% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 830 مليون جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 1.1 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا».

تستهدف شركة سيديكو للصناعات الدوائية إحدى شركات مجموعة أكديما تحقيق مبيعات 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه خلال 2022.

وقال الدكتور على الغمراوى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «سيديكو» للأدوية، إن الشركة تخطط لطرح 6 أدوية جديدة بنهاية 2023، مضيفًا أن سيديكو تصدر لنحو 43 دولة وتسعى لدخول أسواق جديدة ليصل عدد تلك الدول 60 خلال العامين المقبلين وذلك بعد بدء إنتاج مصنع أدوية الأورام.

وبدأت سيديكو التشغيل التجريبى لمصنع أدوية الأورام باستثمارات تصل مليار جنيه. وأكد «الغمراوي» أن 70% من استثمارات المصنع تمت عبر التمويل الذاتى فيما تم توفير النسبة الأخرى عن طريق البنوك، لافتًا إلى أن مصنع أدوية الأورام يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى لإنتاج الامبولات والحقن والثانية لانتاج الاقراص والكبسولات وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع 10 ملايين فيال سنويا .

أوضح «الغمراوي» أن المصنع تم إنشاؤه على مساحة 1250 مترا مربعا بارتفاع 4 أدوار ليقوم بإنتاج مجموعة من الأدوية المتطورة التي لها فاعلية كبيرة وآثار جانبية أقل.

أشار إلى أن تدشين المصنع جاء بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية العالمية فى مجال تصميم وإنشاء مصانع أدوية الأورام حيث أنشأت أكتر من 75 مصنع أورام على مستوى العالم، مؤكدًا أن مصنع أدوية الأورام سيساهم فى توفير بعض الأصناف بأقل من أسعارها المستوردة من 30 إلى 60 %، مما سيقلل الاعتماد على الأدوية القادمة من الخارج، وبالتالي تخفيف الأعباء على الدولة وعلى المواطن وتوفير العملة الصعبة.