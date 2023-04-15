نمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين 21% الشهر الماضي

أظهرت بيانات أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين ارتفعت في مارس، مما ساعد سوق السيارات في البلاد على تسريع تحولها الأخضر، بحسب وكالة شينخوا.

في الشهر الماضي، توسعت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة في الصين بنسبة 21.9 % على أساس سنوي إلى 543000 وحدة، وفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA).

وخلال الربع الأول، قفزت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة بنسبة 22.4 % على أساس سنوي إلى 1.31 مليون وحدة.

ظلت سيارات الطاقة الجديدة الصينية الصنع تحظى بشعبية في الأسواق الخارجية. إذ بلغت صادرات شركة BYD الرائدة في تصنيع سيارات الطاقة الجديدة في الصين 13312 وحدة في مارس، في حين صدرت “تسلا الصين” 12206 وحدات، وفقا لما ذكرته CPCA.

وأظهرت بيانات من الجمعية أيضا أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في الصين بلغت حوالي 1.59 مليون وحدة في مارس، بزيادة 0.3 % على أساس سنوي.