نمو مبيعات «سانوفي» للأدوية 12% خلال أول 5 شهور من 2023

سجلت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية نموًّا بنسبة 12% في سوق الدواء المصري خلال أول خمسة شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمسة شهور من العام الماضي 3.3 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمسة شهور من العام الحالي إلى 3.7 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا»

قال الدكتورأحمد رءوف، مدير سانوفي مصر، إن اكثر من 77% من إجمالى منتجات سانوفي المتوفرة فى مصر يتم إنتاجها محليًّا، سواء في مصانع الشركة، أو بالتعاون مع شركاء في مجال صناعة الدواء.

وأكد، في احتفالية بمناسبة مرور 60 سنة على تواجد الشركة بمصر، أن “سانوفي” بصدد توطين صناعة بعض المنتجات الإستراتيجية والبيولوجية الرئيسية واللقاحات عن طريق نقل تكنولوجيا التصنيع الفنية ليتم إنتاجها محليًّا تماشيًا مع أهداف و”رؤية مصر 2030″.

وتغطي شركة «سانوفي» 7 مجالات علاجية رئيسية هي: الأمراض القلبية، الجهاز العصبي المركزي، مرض السكري، الطب الباطني، علم الأورام، تخثر الدم، بالإضافة إلى أن الشركة أكبر مُنتج للقاحات عالميًّا من خلال فرعها «سانوفي باستور».

وتعتزم شركة الأدوية الفرنسية طرح 30 دواء من أدويتها، بما في ذلك الأنسولين، على أساس غير ربحي في 40 دولة من الدول منخفضة الدخل، بخطوة أولى من خطتها الرامية إلى زيادة الوصول لأدويتها في جميع أنحاء العالم.

وسيتم توفير الأدوية تحت اسم العلامة التجارية الجديدة «إمباكت»، وهي جزء من وحدة الصحة العالمية التابعة لسانوفي التي أُطلقت، العام الماضي، وتقع خارج نطاق الأعمال التجارية.

وقالت سانوفي، في بيان صحفي، إن الخطة تشمل أيضًا صندوق إمباكت بقيمة 25 مليون دولار، الذي سيخصَّص لدعم شركات الرعاية الصحية المحلية الناشئة، وتوفير التدريب على استخدام الأدوية.

والأدوية المطروحة مدرَجة بالفعل في قائمة الأدوية الضرورية لمنظمة الصحة العالمية، وقد جرى تحديد الأنسولين، على وجه الخصوص، من قِبل المنظمة كدواء منقذ لحياة مرضى السكري، ويصعب الوصول إليه في العديد من البلدان منخفضة الدخل.