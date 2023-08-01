نمو مبيعات «جلوبال نابي» للأدوية 20% خلال أول 5 أشهر من 2023

سجلت شركة جلوبال نابي للأدوية نموًا بنسبة 20% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 1.2 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا»

وأكد رئيس شركة «جلوبال نابي» للأدوية الدكتور بيتر مهنى على أهمية وجود رؤية ثابتة ومتكاملة للدولة في مجال صناعة الدواء على المستوى البعيد، لطمأنة المستثمر الأجنبي لضخ أو زيادة استثماراته.

وأشار «مهنى» إلى ضرورة تواجد الدولة في المقابل بمجالات إنتاج مشتقات البلازما واللقاحات؛ لتشجيع المستثمر على ضخ أموال في هذه المنتجات.

ولفت إلى ضرورة تنظيم ووضع سياسات تنافسية في عمليات التسويق بما يدعم عمل شركات الدولة والقطاع الخاص.

قررت هيئة الدواء المصرية، ممثلة في الإدارة المركزية للعمليات، ضبط وتحريز كافة العبوات المغشوشة والمقلدة من الدواء «فورتامايند»، لعلاج أمراض الشيخوخة، إنتاج شركة جلوبال نابي للأدوية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها حصل «المال» على نسخة منه، أن أبرز الفروقات بين العبوات المغشوشة من دواء فورتامايند والعبوات الأصلية، منها العبوة الداخلية، يسهل إزالة الاستيكر الملصق بسهولة، والعلامة التجارية الخاصة بالشركة باهتة اللون.

ويذكر أن دواء فورتامايند، يستخدم في الحالات المرتبطة بالأمراض العصبية بما في ذلك مرض الزهايمر وغيره من أمراض الشيخوخة والخرف، مرض باركنسون، زرق العين، ويحتوي على سيتوكولين المستخدم في حالات صدمات الرأس والأمراض الدماغية الوعائية مثل السكتة الدماغية وفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، حيث يعمل على تقوية الذاكرة.