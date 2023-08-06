نمو مبيعات «جلاكسو سميثكلاين» للأدوية 18% خلال أول 5 شهور من 2023

سجلت شركة جلاكسو سميثكلاين للأدوية نموًا بنسبة 18% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 2.2 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 2.6 مليار جنيهK وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا».

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جلاكسو سميثكلاين تراجع أرباح الشركة بنسبة 98.4% عن الربع الأول من العام الجاري، موضحة في إفصاح للبورصة المصرية، أنها حققت أرباحًا بلغت 13.81 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 869.16 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة جلاكسو سميثكلاين، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 374%، خلال العام الماضي، على أساس سنوي، فيما سجلت صافي ربح بلغ 735 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 155 مليون جنيه خلال 2021.

أعلنت وزارة الاستثمار أنها وقعت مع شركة جلاكسو سميث كلاين كنسيومر هيلث كير مذكرة تفاهم؛ بهدف إنشاء مشروع متكامل لتوطين التصنيع ونقل المعرفة ونقل تكنولوجيا قطاع الأدوية والرعاية الصحية إلى المملكة والمساهمة في جعل السعودية مركزًا إقليميا لأبحاث الرعاية الصحية الذاتية.

ويأتي توقيع المذكرة استكمالا لأهداف وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات وتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو، من أجل تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة في إطار رؤية السعودية 2030.